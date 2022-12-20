الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أجواء غائمة وأمطار متفاوتة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء غائمة وأمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، حيث متوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن صور الأقمار الصناعية تشير أيضا إلى فرص ضعيفة لأمطار خفيفة ليلا على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناه.وتبقى فرص تكون الشبورة المائية صباحا قائمة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ويشهد اليوم الثلاثاء انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50-60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2-3 أمتار.     

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم فرص ضعيفة لأمطار خفيفة ليلا بنسبة حدوث 20% على القاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة على الوجه البحرى بنسبة حدوث 30%، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث من 40: 50 %، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة أيضا على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء بنسبة حدوث 40%.

درجات الحرارة

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء:

 القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة.

الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 16 درجة.

مطروح العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة.

سوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة.

قنا العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة.

أسوان العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة.

الاقمار الصناعية امطار سقوط أمطار الأرصاد درجات الحرارة

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