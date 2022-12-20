الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تشكيل لجنة هندسية لمعاينة آثار انهيار أجزاء من عقار قديم في الإسكندرية

ارشيفيه
ارشيفيه

قررت نيابة الجمرك بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول واقعة انهيار أجزاء من عقار قديم خالي من السكان، مكون من 3 طوابق بحي الجمرك دون حدوث إصابات أو تأثير على العقارات المجاورة، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

و تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانهيار أجزاء من العقار رقم 30 شارع جودة.

 وانتقل مأمور قسم وضباط شرطة الجمرك والحماية المدنية ومسؤولي الحي إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار بناء قديم، حوائط حاملة وأسقف خشبية، خال من السكان، مكون من أرضي وطابقين، وسقوط سقف الدور الثاني على الأول، دون إصابات.
كما تم وضع حواجز حول العقار وإزالة الأجزاء الخطرة المعلقة، حفاظا على حياة المارة والمواطنين، تم تحرير المحضر بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، وأخطرت النيابة للتحقيق.

الإسكندرية اسقف الحماية المدنية العقارات المجاورة إنهيار أجزاء من عقار تشكيل لجنة هندسية حدوث إصابات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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