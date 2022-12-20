مجلة أمريكية: مصر ساهمت تاريخيا فى العالم أكثر من أى دولة أخرى

قالت مجلة أمريكية، إن مصر ساهمت تاريخيا في العالم أكثر من أي دولة أخرى بما تمتلكه من مواقع ومعالم تاريخية قديمة والتحف المصرية المثيرة التي لا تزال محفوظة جيدا حتى يومنا هذا.

وأضافت مجلة "هارلم وورلد" الأمريكية: “لا يوجد مكان آخر مثل مصر على هذا الكوكب اليوم، ويرجع ذلك أساسًا إلى العدد الكبير من المعالم التاريخية والقديمة التي لا تزال سليمة هناك، بالإضافة إلى أماكن مثل أهرامات الجيزة وأبو الهول، يمكنك أيضًا زيارة المتاحف ومشاهدة المومياوات المحفوظة تمامًا والتحف المصرية القديمة".

وعرضت المجلة ستة من أكثر الأماكن الرائعة التي تحتاج إلى رؤيتها عندما تكون في مصر.

أهرامات الجيزة

ربما تكون أهرامات الجيزة من أهم مناطق الجذب السياحي في مصر، الملايين من الناس من جميع أنحاء العالم يزورون مصر لرؤيتهم كل عام.

ويوجد أيضًا العديد من المعالم والمواقع التاريخية المثيرة للاهتمام حول أهرامات الجيزة.

أبو الهول

يقع أبو الهول على مرمى حجر من أهرامات الجيزة، إذا قمت بجولة مع شركة محترفة ، فمن المحتمل أن يأخذوك إلى هناك بعد أن ترى الأهرامات.

أبو الهول هو نصب تذكاري لا يصدق ، على عكس أي شيء آخر في البلد بأكمله، يصاب معظم الأشخاص الذين يزورونها بالصدمة من حجمها الحقيقي ، خاصة عندما تفكر في أنها منحوتة بالكامل باليد ، منذ آلاف السنين، فعمر أبو الهول ليس واضحًا تمامًا، مما يزيد من غموضه.

معابد أبو سمبل

معابد أبو سمبل هي معابد منحوتة في الصخر وتقع في قرية أبو سمبل، ويعتقد معظم المؤرخين أنه أهم (وأجمل) معبد تم تشييده في عهد رمسيس الثاني، أحد أهم الفراعنة في التاريخ.

كانت المعابد مخصصة للآلهة آمون ورع حوراختي وبتاح، كما تم تكريس المعابد لرمسيس المؤله، والتذاكر لرؤيتها ميسورة التكلفة للغاية ويمكن شراؤها بجوار الموقع، وتوجد معابد أبو سمبل في مكان يحتاج الجميع لزيارته في رحلتهم إلى مصر

وادي الملوك

وادي الملوك هو منطقة في مدينة طيبة القديمة حيث دُفن فيها الفراعنة المصريون لما يقرب من 500 عام، وصفته المجلة بأنه مكان رائع حقًا، على عكس أي مكان آخر في جميع أنحاء مصر ، وهذا يقول الكثير.

نهر النيل

يُعد نهر النيل أحد أهم الأنهار تاريخياً في جميع أنحاء العالم، ويمكنك العثور على العديد من المعالم التاريخية والمواقع والكهوف والمقابر، أيضًا على طول نهر النيل ، يمكنك العثور على تمساح النيل العنيف، ونظرًا لوجود التماسيح أعلى وأسفل النهر، من الضروري ألا تذهب بمفردك أو تحاول السباحة في النهر، ويمكنك القيام بجولات صعودًا وهبوطًا في النهر بالقارب، ولكن تأكد من إشرافك من قبل شخص من ذوي الخبرة ويعرف ما يفعلونه ، ولا تأخذ قاربًا بنفسك.

متحف الأقصر

يعد متحف الأقصر من أفضل المتاحف في مصر. إنه بالتأكيد مكان يستحق الزيارة بمجرد أن ترى كل شيء مدرج داخل المتحف، يمكنك العثور على القطع الأثرية المصرية القديمة ، وكذلك الملصقات الإرشادية والأدلة واللوحات.

فإذا كنت تريد التعرف على تاريخ مصر ، فإن متحف الأقصر في مكان ما يجب أن يكون على رأس قائمتك، ولا يوجد مكان أفضل للذهاب إليه في جميع العوالم من متحف الأقصر إذا كنت تريد التعرف على التاريخ المصري.