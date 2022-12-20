الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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رياضة

ديشامب بعد الوصول لـ فرنسا: لا يجب أن ننسى مع فعله لاعبو المنتخب

ديدييه ديشامب
ديدييه ديشامب

أثنى ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، على لاعبي فريقه، وذلك بعد التتويج بالميدالية الفضية في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

 

واحتل منتخب فرنسا المركز الثاني ببطولة كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بعد الخسارة أمام الأرجنتين بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بثلاثة أهداف لمثلهما، في النهائي الذي أُقيم على ستاد لوسيل المونديالي، أمس الأحد.

 

ووصلت بعثة منتخب فرنسا، للعاصمة الفرنسية باريس، حيث حطت الطائرة التي تُقلهم في مطار رواسي شارل ديجول قبل قليل.

 

وتم الاحتفاء بلاعبي منتخب فرنسا في ميدان الكونكورد في العاصمة الفرنسية باريس، حيث تواجد المشجعون صوب الساحة، كما تم تعزيز التواجد الأمني حول فندق دي كريلون، حيث تواجد اللاعبون.

 

كلمة ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا أثناء تواجده في ساحة “الكونكورد”

وقال ديدييه ديشامب في كلمته أثناء تواجده في ساحة “الكونكورد": "أشكر المشجعين الفرنسيين على دعمهم الثابت، من واجبنا مع اللاعبين أن نشكر كل هؤلاء الرجال والنساء الفرنسيين الذين دعمونا وقدموا الكثير من القوة لهذه المجموعة الفرنسية".

 

وأضاف ديشامب: "شاركونا المشاعر الرائعة حتى لو كانت النقطة الأخيرة قاسية ومؤلمة، لكن يجب ألا ننسى كل ما فعلته هذه المجموعة مع وجود الكثير من الصعوبات قبل وأثناء كأس العالم".

 

وأردف: "ليس الأمر سهلاً دائمًا على اللاعبين ، فقد عانوا من مشاعر رائعة خلال هذا الشهر من المنافسة ، من المهم جدًا بالنسبة لنا واللاعبين أن نحيي هذا الحشد".

 

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 3 /3، قبل أن يتم اللجوء إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت للأرجنتين بفوزها 4 /2.

 

يشار إلى أن ديشامب فاز بلقب كأس العالم مرتين، مرة كلاعب في نسخة عام 1998 بفرنسا وكمدرب في 2018 بروسيا.

ديشامب ديدييه ديشامب فرنسا كأس العالم 2022 منتخب فرنسا

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وائل لطفي

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