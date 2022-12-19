الفريق أسامة ربيع ينفى بيع ممتلكات قناة السويس بعد إنشاء صندوق استثمارى

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الحديث حول بيع ممتلكات قناة السويس بعد إنشاء الصندوق الاستثماري، أمر عار تمام من الصحة، مؤكدًا أن هيئة قناة السويس مرفق وطني دولي مصري لن نقترب منه ولن يتم بيع أي جزء منه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إن صندوق قناة السويس هدفه مواجهة الطوارئ والأزمات، موضحًا أن صندوق قناة السويس يهدف إلى تحقيق الاستدامة.

وتابع الفريق أسامة ربيع: إن الموازنة العامة للدولة تحدد لنا أرقامًا وحصصًا ونسب كل شيء، والصندوق سيكون من الفائض الذي يتحقق.

واستطرد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس أن عائدات قناة السويس سوف يدخل للبنك المركزي المصري كما هو متعارف عليه، ويتم التصديق على موازنة هيئة قناة السويس في مجلس النواب، موضحًا أن هناك نسبة 15% زيادة في الحركة الملاحية خلال هذا العام.