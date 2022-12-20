الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على عاطلين متهمين بالاتجار بالمواد المخدرة فى الجيزة

ارشيفية
ارشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطلين متهمين بالاتجار بالمواد المخدرة، ضبط بحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة ومبلغ مالي في الهرم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيقات.

وكشفت تحريات ضباط مديرية أمن الجيزة، اتجار عاطلين بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائهما في الهرم.

 وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد كمين للمتهمين عقب رصد تحركاتهما، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبحوزتهما 1000 قرص مخدر، ومبلغ مالي، وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار بالمواد المخدرة، وأرشد عن مصدر الحصول عليها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 

الأجهزة الأمنية الجيزة عاطلين المواد المخدرة الاقراص المخدرة الهرم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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