هشام إسماعيل يكشف تفاصيل زواجه من الفنانة شيماء الزغبى وقصة البدلة الحمراء

كشف الفنان هشام إسماعيل، تفاصيل تعارفه على زوجته الفنانة شيماء الزغبي، مؤكدًا أنها الزيجة الثانية له.

قصة زواج فاشلة بالبداية

وقال “إسماعيل" خلال لقائه في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، إنه تزوج في بداية حياته الفنية من زوجة وكان وقتها يتلمس حياته الفنية، ولكنهما لم يتفقا سويًا وانجب نجله الاول وافترقا بعد عامين من الزواج، مؤكدًا أنه قرر عدم الارتباط مرة أخرى.

وأضاف، خلال لقائهما في البرنامج، أنه بعد عشر سنوات قرر الارتباط مرة أخرى بعد ووقعه في حب شيماء الزغبي، والتي تعرف عليها في الأوبرا وظل لعامين يقنعها بحبه وأنه رومانسي كثيرًا وكان يرسل لها العديد من الرسائل، مؤكدًا أنها مريحة وأهلها كذلك ولذلك قرر الارتباط إلى الأبد.

وعن بدلة زفافه الحمراء، قال إنها لم تكن حمراء ولكنها كانت نبيتي، واختارها لأن ملك هولندا كانت قد ارتدى بذلة حمراء في زفاف وتحولت لموضة.