الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

هشام إسماعيل يكشف تفاصيل زواجه من الفنانة شيماء الزغبى وقصة البدلة الحمراء

هشام إسماعيل
هشام إسماعيل

كشف الفنان هشام إسماعيل، تفاصيل تعارفه على زوجته الفنانة شيماء الزغبي، مؤكدًا أنها الزيجة الثانية له.

 

قصة زواج فاشلة بالبداية

وقال “إسماعيل" خلال لقائه في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، إنه تزوج في بداية حياته الفنية من زوجة وكان وقتها يتلمس حياته الفنية، ولكنهما لم يتفقا سويًا وانجب نجله الاول وافترقا بعد عامين من الزواج، مؤكدًا أنه قرر عدم الارتباط مرة أخرى.

 

وأضاف، خلال لقائهما في البرنامج، أنه بعد عشر سنوات قرر الارتباط مرة أخرى بعد ووقعه في حب شيماء الزغبي، والتي تعرف عليها في الأوبرا وظل لعامين يقنعها بحبه وأنه رومانسي كثيرًا وكان يرسل لها العديد من الرسائل، مؤكدًا أنها مريحة وأهلها كذلك ولذلك قرر الارتباط  إلى الأبد.

 

وعن بدلة زفافه الحمراء، قال إنها لم تكن حمراء ولكنها كانت نبيتي، واختارها لأن ملك هولندا كانت قد ارتدى بذلة حمراء في زفاف وتحولت لموضة.

هشام اسماعيل شيماء الزغبي قصة زواج بدلة زفافه الحمراء الارتباط زواج

مواد متعلقة

حذر الأطفال من خطورته.. هشام إسماعيل: «تعرضت للتنمر بسبب وزني وأنا صغير»

هشام إسماعيل: خالص التعازى لأسر ضحايا حريق كنيسة «أبوسيفين»

بعد تجسيد البلتاجى فى الاختيار.. هشام إسماعيل: «نفسى أعمل دور أبولهب»

هشام إسماعيل عن مشاركته في «الاختيار 3»: «عمل فني استثنائي»

هشام إسماعيل: نجاح «الكبير أوى» كرم من الله.. وتجسيد شخصية البلتاجى أرهقنى

تفاصيل شخصية الفنان هشام إسماعيل في الاختيار 3 (خاص)

مسلسلات رمضان 2022.. هشام إسماعيل إرهابي في «الاختيار 3»

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسار العائلة المقدسة.. ومزارات آل البيت.. عام الاحتفالات

الأكثر قراءة

اعترافات قاتلة أمها فى بورسعيد: «لست عذراء»

تصنيف الفيفا للمنتخبات 2023 وترتيب المنتخب المغربي

القائم بأعمال سفارة البحرين: العلاقات مع مصر تكتسب خصوصية فريدة

هشام إسماعيل يكشف تفاصيل زواجه من الفنانة شيماء الزغبى وقصة البدلة الحمراء

سعر الذهب تحديث لحظي ختام تعاملات اليوم عيار 21 بالمصنعية الآن

الصين تكمل الهيكل الرئيسى لسفينة يمكنها الحفر بأعماق المحيطات للتنقيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة مؤتمر بغداد فى الأردن.. نحو استقرار العراق وسط أزمات عربية ودولية

منى رجب

حملات ضرورية لوقف الانفجار السكانى

ماجد حبته

انتخابات تونسية.. بلا إخوان

عبدالوهاب داود

معدلات لا أظنك تريد معرفتها

أحمد الصغير

خزعبلات وتخاريف دعاة الأفروسنتريك!

محمود خليل

المرتحل فى الألم

رشا عبدالمنعم

عرض «جوّه الصندوق» عمل للطفل «برّه الصندوق»

محمد العسيري

تعويذة الكتاب الدورى

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس التركى يهنئ اليهود بعيد «الحانوكا»: أنتم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا

واشنطن تعتقل إسرائيليًا لتهريبه أجهزة عسكرية وتكنولوجية حساسة إلى روسيا

الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو