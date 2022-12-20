تعرف على الدول المستضيفة لكأس العالم 2026 ونظام البطولة الجديدة

أسدل الستار على أحداث كأس العالم قطر 2022، وتستعد الدول المستضيفة لكأس العالم 2026 للتجهيز لاستضافة بطولة كأس العالم النسخة المقبلة، والتي ستكون الثالثة والعشرون في تاريخ البطولة الأغلى في عالم الساحرة المستديرة، والتي ينتظرها عشاق كرة القدم كل 4 أعوام، لمشاهدة التنافس بين أقوى منتخبات العالم على هذا اللقب.

ومن المفترض أن تشهد نسخة كأس العالم 2026 بعض التغييرات في أعداد المنتخبات المشاركة، وبالتالي تغيير في نظام البطولة، وعدد المباريات الملعوبة من 64 مباراة إلى 80 مباراة، وسترتفع أيضًا الأيام التي تقام فيها البطولة إلى 32 يومًا.

الدول المستضيفة لكأس العالم 2026

كما تستضيف النسخة المقبلة من كأس العالم ثلاث دول، ولأول مرة يتم استضافة البطولة لأكثر من دولتين وهما:

الدول المستضيفة لكأس العالم 2026

الولايات المتحدة الأمريكية

كندا

المكسيك

وبذلك سيتم خوض مباريات المونديال لعام 2026 في 16 مدينة للدول الثلاث الواقعين في قارة أمريكا الشمالية، حيث تقام 60 مباراة في الولايات المتحدة الأمريكية تضم مباريات ربع النهائي والنصف النهائي والنهائي أما دولة كندا والمكسيك فيستضيفوا 10 مباريات.

وستكون نسخة كأس العالم 2022 هي النسخة الثانية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، بعد استضافتها لنسخة 1994 كما ستكون النسخة الثالثة التي تستضيفها المكسيك وبذلك تكون أول دولة نجحت في تحقيق هذا الرقم لاستضافة كأس العالم، حيث أنها استضافت نسختي 1970 و1986 أما دولة كندا فستضيف كأس العالم للمرة الأولى.

نظام بطولة كأس العالم 2026

وبانتهاء بطولة كأس العالم قطر 2022 تكون بذلك هي آخر بطولة لُعبت على النظام القديم لإعداد المنتخبات المشاركة في كأس العالم، حيث تم رفع عدد المنتخبات المشاركة، وبالتالي عدد المقاعد الخاصة للقارات من 32 منتخبًا إلى 48 منتخبًا تقسم بين القارات على النحو التالي:

قارة اوروبا 16 مقعدًا بدلًا من 13 مقعدًا.

وقارة أفريقيا 9 مقاعد بدلًا من 5 مقاعد.

وقارة آسيا 8 مقاعد.

و قارة أمريكا الشمالية 6 مقاعد.

و قارة أمريكا الجنوبية 6 مقاعد.

وقارة أوقيانوس مقعد واحد.

أما نظام البطولة سيتم تقسيم الـ 48 منتخبًا على 16 مجموعة تضم المجموعة الواحدة ثلاث منتخبات، و يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور خروج المغلوب، ويكون الدور الـ32 هو بداية الأدوار الاقصائية، حتى يتم التصفية في الأدوار للوصول إلى المباراة النهائية.