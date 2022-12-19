من المونديال إلى عالم الفن.. «ميسي» يستعد لخوض أولى تجاربه التمثيلية

يستعد اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، لخوض أولى تجاربه في عالم التمثيل بعد احتفال منتخب بلاده بالفوز ببطولة كأس العالم في قطر 2022.

وشارك “ميسي” في عددٍ من الإعلانات التجارية، لكنه لم يدخل بعد عالم التمثيل، والآن أمامه الفرصة.

ووفقًا لموقع "ماركا" الإسباني، يستعد “ميسي” للمشاركة في بطولة مسلسل تلفزيوني بعنوان Los protectores، على أن يعرض على منصة "ستار بلس".

ومن المقرر أن يشارك ميسي في الموسم الثاني من المسلسل، حيث يتطرق إلى تفاصيل من حياته الكروية ومراحل مهمة في حياته.

تفاصيل مسلسل ميسي

وجرى تصوير المسلسل في باريس وعاصمة الأرجنتين بوينس آيرس، وهما البلدان اللذان تواجد بهما ميسي في تلك المرحلة، خاصةً أنه يلعب لفريق باريس سان جيرمان حاليًا.

ويحكي “ميسي” في المسلسل قصة حياته الحقيقية، بتفاصيل لا يعرفها البعض وأخرى يحفظها محبوه ومشجعوه حول العالم.

وذكر صناع العمل أن الموسم الثاني من المسلسل سوف يتضمن لحظات مثيرة للجدل، والكثير من الدراما والمواقف غير المتوقعة، بحسب الموقع الإسباني.

ويشارك في بطولة المسلسل أدريان كيرزنر شووارتز وأندريس بارا وجوستافو برموديز وهو من إخراج خورخي نيسكو وتأليف ماركوس كارنيفالي.

من المنتظر أن يصدر الموسم الثاني من المسلسل في عام 2023، ولكن لم يتقرر بعد الموعد بدقة أكبر.

وحقق الموسم الأول من المسلسل الأرجنتيني شعبية كبيرة خاصةً لدى محبي كرة القدم، إذ ارتكزت الحبكة بالكامل على عالم الساحرة المستديرة.

وتناول الموسم الأول قصة 3 وكلاء أعمال كرة قدم عليهم أن يجتمعوا سويًا لإنقاذ مسيرتهم المهنية من الانهيار.

واسم المسلسل Los Protectores "الحماة"، مأخوذ عن محاولات وكلاء الأعمال حماية لاعبيهم وإنقاذهم من المخاطر الاقتصادية والمشاكل التي قد تواجههم حتى في حياتهم الشخصية.