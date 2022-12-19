بالأرقام.. إنجازات «ميسى» مع الأرجنتين تخطت «مارادونا»

بالرغم من اعتراف الجميع بموهبة البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي الفذة جدًا، وأنه يعد من أمهر من مارس كرة القدم على مر التاريخ إلا أن الكثيرين كانوا يطالبونه بلقب نهائيات كأس العالم حتى ينضم إلى قائمة الأساطير، ويتفوق على الأسطورة الأرجنتينية الراحلة دييجو أرماندو مارادونا الذي تمكن من قيادة منتخب بلاده للتتويج بلقب نهائيات كأس العالم 1986 في المكسيك.

تأثير، ودور ميسي في حصول منتخب الأرجنتين على لقب نهائيات كأس العالم 2022 في قطر أقل من تأثير، ودور مارادونا في نهائيات كأس العالم 1986.

أهداف ميسي في كأس العالم 2022

فميسي لعب مع الأرجنتين في نهائيات كأس العالم المنتهية 7 مباريات، وسجل فيها 7 أهداف، وصنع 3 أهداف أي ساهم في 10 أهداف من أصل 15 هدفا سجلتها الأرجنتين بمعدل 67 %، وهي نسبة عالية جدًا، وهي موزعة كالتالي:

هدفان في دور المجموعات، فالهدف الأول كان في المباراة الافتتاحية في المجموعة الثالثة في شباك منتخب المملكة العربية السعودية من ضربة جزاء لكن فشلت الأرجنتين في الحفاظ على تقدمها بهذا الهدف، وانهزمت في الأخير بنتيجة 1 – 2.

والهدف الثاني كان في مرمى منتخب المكسيك في الجولة الثانية، ولم يكتف بذلك بل صنع الهدف الثاني أيضًا الذي انتهت به المباراة.

5 أهداف في الأدوار الإقصائية، فالهدف الأول كان في دور الـ16 أمام منتخب أستراليا، وكان أيضًا هدف الأسبقية الأول، وانتهى اللقاء بانتصار الأرجنتين بنتيجة 2 – 1.

والهدف الثاني كان في دور الثمانية في شباك منتخب هولندا، وكان هدف تعزيز التقدم من ضربة جزاء، وبالرغم من ذلك لم تتمكن الأرجنتين من الحفاظ على تفوقها بهذين الهدفين، واستطاعت أن تتعادل هولندا معها، وحسمت المباراة الأرجنتين بضربات ترجيحية 4 – 3.

والهدف الثالث كان في دور قبل النهائي في مرمى منتخب كرواتيا، وسجل هدف التقدم الأول من ضربة جزاء كما أنه صنع الهدف الثالث الذي انتهى به اللقاء.

أما في المباراة النهائية فقد سجل هدفين، الهدف الأول كان هدف الأسبقية الأول أما الهدف الثاني، فكان هدف كسر التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما مع منتخب فرنسا لكن لم تستطع الأرجنتين أن تحافظ على أسبقيتها، ونجحت فرنسا في تسجيل هدف التعادل الثالث، وحسمت الأرجنتين اللقب بضربات ترجيحية 4 – 2.

واللقاء الوحيد الذي لم يحرز فيه ميسي أي هدف كان أمام منتخب بولندا في الجولة الثالثة، لكن استطاعت الأرجنتين أن تتغلب فيه بهدفين دون رد.

مارادونا في كاس العالم 1986

على الجانب الآخر مارادونا في نهائيات كأس العالم 1986، فقد شارك في 7 لقاءات، وأحرز فيها 5 أهداف، وقدم مثلها 5 تمريرات أي ساهم أيضًا مثل ميسي في 10 أهداف لكن من إجمالي 14 هدفا أحرزتها الأرجنتين بمعدل 71 %، وهي نسبة عالية جدا أيضا، وتفوق نسبة ميسي بقليل.

لم يحرز مارادونا في دور المجموعات سوى هدف لكنه قدم 3 تمريرات حاسمة أما في الأدوار الإقصائية فقد أحرز 4 أهداف حاسمة جدا إذ منها هدفان في دور ربع النهائي أمام منتخب إنجلترا، وفازت بهما الأرجنتين مقابل هدف، ومثلهما في دور الأربعة في شباك منتخب بلجيكا، وأيضا تغلبت بهما الأرجنتين، وفي المباراة النهائية قدم تمريرة حاسمة واحدة كانت حاسمة فعلا أمام منتخب ألمانيا لأنه كان هدف كسر التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما لتفوز الأرجنتين بنتيجة 3 – 2.

ويتساوى مارادونا وميسي في شيء آخر أنهما تمكنا من قيادة الأرجنتين إلى المباراة النهائية في نهائيات كأس العالم، مارادونا في نهائيات كأس العالم 1990 في إيطاليا، ولم يسجل أي هدف لكنه صنع هدفين الهدف الأول في دور المجموعات أما الهدف الثاني، فكان في الأدوار الإقصائية.

أما ميسي في نهائيات كأس العالم 2014 في البرازيل فقد أحرز 4 أهداف كلها في دور المجموعات، وقدم تمريرة حاسمة واحدة في دور الإقصائية.

ميسي ومارادونا في كوبا أمريكا

لكن يتفوق ميسي على مارادونا في بطولة كوبا أمريكا، ففي الوقت الذي كان فيه أكبر إنجاز لمارادونا مع الأرجنتين في البطولة هو احتلال المركز الرابع في النسخة التي نظمتها الأرجنتين في عام 1987، استطاع ميسي أن يقود الأرجنتين للتتويج باللقب في كوبا أمريكا 2021 في البرازيل بعد أن تغلبت في المباراة النهائية على منتخب السامبا بهدف دون مقابل.

بالإضافة إلى أن ميسي قادها إلى المباراة النهائية في كوبا أمريكا 3 مرات في السابق، المرة الأولى كانت في كوبا أمريكا 2007 في فنزويلا، والمرة الثانية كانت في كوبا أمريكا 2015 في تشيلي، والمرة الثالثة كانت في كوبا أمريكا 2016 في الولايات المتحدة الأمريكية.

بعيدًا عن الجدل الهائل الدائر حول موهبة من أكبر، مارادونا إنجازه الوحيد مع الأرجنتين هو لقب نهائيات كأس العالم 1986 أما ميسي، فلديه إنجازان لقب نهائيات كأس العالم 2022، ولقب كوبا أمريكا 2021.