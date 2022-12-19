ناقد رياضي: المنتخب المغربي حقق إنجازا تاريخيا بالوصول للمربع الذهبي في المونديال

أعرب الناقد الرياضي حسن المستكاوي عن افتقاده لمشاهدة مباريات كرة القدم بعد انتهاء كأس العالم 2022، قائلًا: "هتوحشنا كرة القدم"، ليعقب تامر أمين: "وصفك حقيقي لأن اللي عندنا دي لعبة تانية ندور لها على اسم".

وأضاف حسن المستكاوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار، المذاع عبر فضائية النهار، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين، أن كرة القدم التي شاهدناها في كأس العالم تختلف تماماً، معقبًا: "هبقى إنسان غير طبيعي لو قلت إننا مثلهم، يبقى بقول كلام هرتلة".

وتابع: "الكرة أنصفت ميسي، هو مبدع وماهر ومتربع على عرش القمة منذ 15 عاما، وبالتالي فإنه أسطورة، الارجنتينيين يضعون ضغوطًا عليه والعالم كله يحمله عبء حتى يصبح على يمين مارادونا، إنما في هذه البطولة أنا لم أر ميسي يضحك منذ زمن مثلما ضحك فيها".

وأكد المستكاوي، أن المنتخب المغربي حقق إنجازا تاريخيا بالوصول للمربع الذهبي في المونديال.