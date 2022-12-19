الإثنين 19 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لـ«نقاش» بتهمة قتل مسجل خطر بالطالبية

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، نقاش بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل مسجل خطر لخلافات بينهم بمنطقة بالطالبية.

وأحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية، القضية رقم 8051 لسنة 2022 جنايات الطالبية، والمقيدة برقم 1457 لسنة 2002 كلي جنوب الجيزة، إلى محكمة الجنايات، والمتهم فيها "عبد الرحمن س"، محبوس، 22 سنة، نقاش.

وأكد قرار الإحالة أن المتهم في يوم 3 مايو 2022 بدائرة قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة، قتل المجني عليه "تامر ص"عمدا مع سبق الإصرار بان بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه بعد خلاف سابق وقع بينهما وأعد لهذا الغرض سلاح ابيض “كزلك”، وما أن ظفر به حتى انهال عليه طعنا بذات السلاح المار بيانه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته، وأحرز سلاح ابيض كزلك، بغير ترخيص وبدون ضرورة مهنية أو حرفية.

وجاء فى اقوال "ش.ح" مدير إدارة شركة للأدوية، بأنه وحال تواجده بالعين محل سكنه بمحيط مسرح الواقعة تناهى إلى سمعه استغاثة المجني عليه بالتوجه إليه أبصره مدرجا أرضا غارقا في دمائه وبالاستفسار عن سبب ذلك اخبره بقيام المتهم بالتعدي عليه.

وكشفت تحريات معاون مباحث قسم شرطة الطالبية، بان تحرياته توصلت إلى صحة قيام المتهم بقتل المجني عليه لسبق الخلاف الواقع بينهما والذي اثار حفيظة الأول مما دعاه إلى تجهيز سلاح أبيض للاستقواء به تجاه المجني عليه والذي بتقابلهما سويا أشهر المتهم ذلك السلاح تجاه المجني عليه وكال له بضربة فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته مضيفا بتمكنه من ضبطه للمتهم والسلاح الأبيض موضوع الواقعة.

محكمة جنايات الجيزة نقاش السجن المؤبد قتل مسجل خطر لطالبية

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