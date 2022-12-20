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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 20-12-2022

حالة الطقس
حالة الطقس

استقرار نسبي في حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 20-12-2022 بفعل الطقس الخريفي الذي لم يعد متبقي له سوى ساعات فقط ليبدأ فصل الشتاء يوم 21 ديسمبر الجاري لذلك هناك احتمالية لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الغربية مع استقرار في درجات الحرارة بكافة محافظات الجمهورية بالوجهين القبلي والبحري.


حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 20-12-2022

كشفت الهيئة القومية للأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 20-12-2022 حيث يسود أجواء مستقرة على مدار اليوم بكافة محافظات الجمهورية إلا من سقوط أمطار خفيفة بنسبة 20% على السواحل الغربية للبلاد وذلك إثر طقس خريفي دافئ نهارا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومحافظات شمال الصعيد حار جنوب سيناء ومحافظات جنوب الصعيد.

 

ويسود طقس مائل للبرودة في أول الليل باردا في آخره على كافة الانحاء حيث من المتوقع انخفاض درجات الحرارة لأسود الأجواء الشتوية خلال الأيام القليلة المقبلة إلا أن العلماء أكدوا أن يسود طقس شتوي لطيف على كافة محافظات الجمهورية بفعل التغيرات المناخية الأخيرة.

شبورة مائية واستقرار الأجواء.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة

تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة أول أيام فصل الشتاء

 

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد وجود شبورة مائية صباحية كثيفة على بعض الطرق السريعة المؤدية إلى محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية و مدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد ورصدت الأقمار الصناعية نشاط في حركة الرياح على بعض مناطق بالسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.


نشرة درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات اليوم

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 24 والصغرى 16 درجة مئوية.


درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الجيزة العظمى 25 والصغرى 15 درجة مئوية.


درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسماعيلية العظمى 25 والصغرى 13 درجة مئوية.


درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 24 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنوفية العظمى 24 والصغرى 16 درجة مئوية.

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مائل للبرودة ليلًا.. حالة الطقس اليوم الإثنين وبيان درجات الحرارة بجميع المحافظات

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شبورة وبرودة فى الصباح.. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

 

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 17 درجة مئوية.


درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسى مطروح العظمى 21 والصغرى 17 درجة مئوية.


درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الفيوم العظمى 24 والصغرى 14 درجة مئوية.


درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بني سويف العظمى 24 والصغرى 13 درجة مئوية.


درجة الحرارة المتوقعة في محافظة قنا العظمى 29 والصغرى 12 درجة مئوية.

 

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