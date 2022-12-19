الإثنين 19 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مائل للبرودة ليلًا.. حالة الطقس اليوم الإثنين وبيان درجات الحرارة بجميع المحافظات

حالة الطقس
حالة الطقس

يقدم موقع الدستور حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022 وفقا للبيان اليومي لهيئة الأرصاد الجوية، والتي تستخدم أحدث الأجهزة لمعرفة طبيعة الجو ومدى انخفاض الحرارة و نسب الرطوبة واتجاه الرياح وحركتها والبيانات الكاملة لطبيعة الجو في كل محافظات الجمهورية.

حالة الطقس اليوم الإثنين 19 ديسمبر 

وأعلنت الهيئة القومية للأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022، حيث أكدت استمرار الطقس الخريفي المائل للبرودة خلال ساعات الصباح الأولى، فيما يكون الطقس معتدلًا طوال ساعات النهار على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومائلًا للحرارة على محافظات شمال الصعيد.
فيما أكد خبراء الأرصاد الجوية أن طقس اليوم خلال ساعات الليل مائل للبرودة في أول الليل باردا في آخره على أغلب المحافظات ويسود طقس غائم جزئيا على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية مشمس على جنوب وشمال الصعيد.

رغم برودة الطقس.. 15 ألف شخص يحتجون فى بروكسل ضد الغلاء

أجواء خريفية تستمر حتى الأسبوع المقبل.. حالة الطقس خلال 72 ساعة

وأوضحت الهيئة وجود شبورة مائية على الطرق السريعة المؤدية من وإلى محافظات القاهرة الكبرى تحجب الرؤية، ونصحت قائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة، فيما توقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى 20% على مناطق السواحل الشمالية الغربية.

ونشرت درجات الحرارة المتوقعة في كافة محافظات الجمهورية

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 14 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 14 والصغرى 24 درجة مئوية.

txt

«مائل للبرودة».. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة

txt

حالة الطقس.. ننشر درجات الحرارة اليوم السبت 17-12-2022 فى محافظات مصر


درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسى مطروح العظمى 13 والصغرى 23 درجة مئوية.


درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد العظمى 14 والصغرى 24 درجة مئوية.


درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 14 والصغرى 25 درجة مئوية.


درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسماعيلية العظمى 13 والصغرى 26 درجة مئوية.


درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الفيوم العظمى 11 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بني سويف العظمى 10 والصغرى 25 درجة مئوية.


درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الأقصر العظمى 14 والصغرى 28 درجة مئوية.

 

اقرأ المزيد

جدول صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022

حالة الطقس ودرجات الحرارة حالة الطقس درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية الهيئة القومية للأرصاد الجوية الطقس الخريفي حالة الطقس اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث هام فى بداية العام

الأكثر قراءة

اعترافات قاتلة أمها فى بورسعيد: «لست عذراء»

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة bein sport| موعد مباراة المغرب وكرواتيا

العاصمة الإدارية تعلن موعد انتقال الحكومة

سعر الدولار اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2022 فى البنك المركزى والبنوك المصرية

الجارديان: كأس العالم فى قطر هو أعظم نهائى فى تاريخ المونديال

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022 وترتيب هدافى الدورى المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المرتحل فى الألم

رشا عبدالمنعم

عرض «جوّه الصندوق» عمل للطفل «برّه الصندوق»

محمد العسيري

تعويذة الكتاب الدورى

د. منى حلمى

لا تدعو الفن "ملطشة" للمزاج الإخوانى السلفى

بسنت حسن

«ريمينى».. ملحمة إنسانية متكاملة تتوج عروض البانوراما الأوروبية

جمال-أسعد

توهم النصر والانتصار هزيمة

لواء. محسن الفحام

الاحتكار.. بين الشريعة والقانون

لواء.حمدى البطران

مكتباتنا العامة

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس التركى يهنئ اليهود بعيد «الحانوكا»: أنتم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا

واشنطن تعتقل إسرائيليًا لتهريبه أجهزة عسكرية وتكنولوجية حساسة إلى روسيا

الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو