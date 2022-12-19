مائل للبرودة ليلًا.. حالة الطقس اليوم الإثنين وبيان درجات الحرارة بجميع المحافظات

يقدم موقع الدستور حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022 وفقا للبيان اليومي لهيئة الأرصاد الجوية، والتي تستخدم أحدث الأجهزة لمعرفة طبيعة الجو ومدى انخفاض الحرارة و نسب الرطوبة واتجاه الرياح وحركتها والبيانات الكاملة لطبيعة الجو في كل محافظات الجمهورية.

حالة الطقس اليوم الإثنين 19 ديسمبر

وأعلنت الهيئة القومية للأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022، حيث أكدت استمرار الطقس الخريفي المائل للبرودة خلال ساعات الصباح الأولى، فيما يكون الطقس معتدلًا طوال ساعات النهار على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومائلًا للحرارة على محافظات شمال الصعيد.

فيما أكد خبراء الأرصاد الجوية أن طقس اليوم خلال ساعات الليل مائل للبرودة في أول الليل باردا في آخره على أغلب المحافظات ويسود طقس غائم جزئيا على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية مشمس على جنوب وشمال الصعيد.

وأوضحت الهيئة وجود شبورة مائية على الطرق السريعة المؤدية من وإلى محافظات القاهرة الكبرى تحجب الرؤية، ونصحت قائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة، فيما توقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى 20% على مناطق السواحل الشمالية الغربية.

ونشرت درجات الحرارة المتوقعة في كافة محافظات الجمهورية

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 14 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 14 والصغرى 24 درجة مئوية.



درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسى مطروح العظمى 13 والصغرى 23 درجة مئوية.



درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد العظمى 14 والصغرى 24 درجة مئوية.



درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 14 والصغرى 25 درجة مئوية.



درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسماعيلية العظمى 13 والصغرى 26 درجة مئوية.



درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الفيوم العظمى 11 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بني سويف العظمى 10 والصغرى 25 درجة مئوية.



درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الأقصر العظمى 14 والصغرى 28 درجة مئوية.

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