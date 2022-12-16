رغم برودة الطقس.. 15 ألف شخص يحتجون فى بروكسل ضد الغلاء

نزل أكثر من 15 ألف متظاهر، بالرغم من شدة برودة الطقس، اليوم الجمعة، العاصمة البلجيكية بروكسل، للمطالبة بمزيد من الإجراءات لحمايتهم من ارتفاع أسعار الطاقة وأجور أفضل لمواجهة التضخم الجامح.

وأشارت وكالة أسوشيتد برس، إلى أنه بسبب الاحتجاج المدعوم من النقابات الثلاث الرئيسية، تأثرت الخدمات العامة في جميع أنحاء بلجيكا، وخاصة أنظمة السكك الحديدية ومترو الأنفاق في العاصمة وحولها ومطار بروكسل الدولي.

وبسبب ارتفاع الأسعار، طالبت النقابات بزيادات في الأجور في وقت تحقق فيه شركات مثل عمالقة الطاقة أرباحا ضخمة، يسعى المحتجون لتجميد أسعار الطاقة وزيادة الضرائب على رأس المال.

وقالت النقابات في بيان لها: "لن نتوقف ما لم يحصل العمال على ما يستحقونه"، وفقا للوكالة ذاتها.

من جانبها، قدرت الشرطة عدد المتظاهرين الذين يسيرون في درجات حرارة متجمدة في أنحاء العاصمة بنحو 16500 شخص.

البنك المركزي الأوروبي يرفع نسبة الفائدة 0.50% مع إظهار تصميمه على محاربة التضخم

ورفع البنك المركزي الأوروبي، أمس الخميس، نسبة الفائدة الرئيسية 0.50%، واختار بذلك تشديدًا نقديًا أكثر اعتدالًا من الأشهر السابقة، مع إظهار تصميمه على محاربة التضخم.

وفي قرار مماثل لقراري الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا، رفعت المؤسسة التي تتخذ من فرانكفورت مقراً نسب الفائدة الرئيسية الثلاث إلى نطاق يراوح بين 2 و2,75 بالمئة.

وأورد البنك في بيان أنه "يعتزم مواصلة زيادة" نسبة الفائدة في الأشهر المقبلة، وفقا لفرانس برس.

في نفس البيان، قال البنك المركزي الأوروبي، إن اقتصاد منطقة اليورو قد ينكمش في الربعين الحالي والمقبل بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، لكنه لا يزال يتوقع تحقيق نمو اقتصادي ضعيف عام 2023.

وخفض البنك توقعات النمو للعام المقبل من 0,9 إلى 0,5 بالمئة، متوقعا تحقيق نمو أعلى قدره 1,9 بالمئة في عام 2024 و1,8 بالمئة في عام 2025.

وتتوقع المؤسسة أن يبلغ التضخم 6,3 بالمئة العام المقبل قبل أن ينخفض إلى 3,4 بالمئة في عام 2024 و2,3 بالمئة في عام 2025، ليقترب من هدف 2 بالمئة بمرور الوقت.