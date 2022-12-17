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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حالة الطقس.. ننشر درجات الحرارة اليوم السبت 17-12-2022 فى محافظات مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

مع الساعات الأولى الصباحية يكثر التساؤل حول درجات الحرارة اليوم السبت 17-12-2022 في محافظات مصر عبر جوجل، مع إعلان هيئة الأرصاد الجوية، عن التعرض لكافة البلاد لمرتفع جوى بطبقات الجو العليا في إجازة بداية الأسبوع إلى منتصف الأسبوع الحالي، كاشفة تاثير لهذا المرتفع على حالة الطقس.

 

حالة الطقس.. ننشر درجات الحرارة اليوم السبت 17-12-2022 في محافظات مصر

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن استمرار الاستقرار فى كافة الأحوال الجوية الجوية وذلك نتيجة سيطرة المرتفع الجوى فى كافة طبقات الجو العليا في إجازة بداية الأسبوع وإلى منتصف الأسبوع الحالي.

وأعلنت أن البلاد ستتأثر بوجود مرتفع جوى بطبقات الجو العليا الذى سيعمل كمظلة حيث سيضغط عمود الهواء وسيحبس كل من تلك الرطوبة والشوائب العالقة والأتربة والدخان بطبقات قريبة من السطح.
 

وتابعت هيئة الأرصاد، أن تزداد فرص  ستكون الشبورة المائية التى قد تكون كثيفة أحيانا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والطرق القريبة من المسطحات المائية.
 

حالة الطقس، وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، طقس اليوم السبت، وتوقعت أن سيسود طقس خريفي مـائل للبرودة في توقيت الصباح الباكر، معتدل الحرارة بالنهــاا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومناطق السواحـل الشمالية، وطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد.

 

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درحة الحرارة اليوم

وفيما يلي درجة الحرارة الصغرى والدرجة العظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الدرجة الصغرى 17 والدرجة العظمى 245

بنها: الدرجة الصغرى 15 والدرجة العظمى 23  

الإسكندرية: الدرجة الصغرى 16 والدرجة العظمى 24  

العلمين الجديدة: الدرجة الصغرى 15 والدرجة العظمى 24  

مطروح: الدرجة الصغرى 13 والدرجة العظمى 24

بورسعيد الدرجة الصغرى 16 والدرجة  العظمى 24

الزقازيق: الدرجة الصغرى 14 والدرجة العظمى 24

الإسماعيلية الدرجة الصغرى  12 والدرجة العظمى  25

السويس: الدرجة الصغرى 13 والدرجة العظمى 24

شرم الشيخ الدرجة الصغرى 17 والدرجة العظمى 27  

الغردقة الدرجة الصغرى 16 والدرجة العظمى 26

الفيوم: الدرجة الصغرى 12 والدرجة العظمى 25

بنى سويف الدرجة الصغرى 11 والدرجة العظمى 25

المنيا: الدرجة الصغرى 10 والدرجة العظمى 26

أسيوط: الدرجة الصغرى 10 والدرجة العظمى 26

سوهاج: الدرجة الصغرى 11 والدرجة العظمى 26

الأقصر الدرجة الصغرى 13  والدرجة العظمى 286

أسوان: الدرجة الصغرى 14 والدرجة العظمى 29.

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