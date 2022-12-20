أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 20-12-2022

ننشر تحديث لحظي لقائمة أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 20-12-2022، حيث تشهد الأسواق المحلية تراجعًا في كافة الأعيرة الذهبية المتداولة في السوق المصري بقيمة 75 جنيهًا، حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر نحو 1730 جنيهًا في جلسات التعاملات، وذلك مع ارتفاع الأسعار عالميًا خلال الأسبوع الماضي.

أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 20-12-2022

تراجعت أسعار المعدن النفيس داخل محلات الصاغة المصرية وورش التصنيع خلال الساعات القليلة الماضية للأعيرة المختلفة من معدن الذهب النفيس، ومن المتوقع أن تشهد الأسعار تغيرات أخرى خلال الساعات القليلة المقبلة وذلك بفعل الاضطرابات في التسعير بسبب الارتفاعات والانخفاضات المفاجأة في سوق الذهب.

وإليكم أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 20-12-2022:

سعر جرام الذهب من عيار 14 بلغ 1150 جنيهًا.

سعر جرام الذهب من عيار 18 بلغ 1488 جنيهًا.

سعر جرام الذهب من عيار 21 بلغ 1725 جنيهًا.

سعر جرام الذهب من عيار 24 بلغ 1971 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب بلغ 13800جنيه.

سعر اونصة الذهب بلغت قيمتها 1750$.

الأسعار السابقة ذكرها قيمة الجرام الواحد من الذهب بدون مصنعية ورسوم الدمغة التي أقرها القانون والتي تختلف من محل صاغة إلى آخر وفقًا للمنطقة.

سعر تداول الذهب في المملكة العربية السعودية

يبحث المواطنين عن أسعار تداول معدن الذهب في البلاد العربية على رأسهم المملكة العربية السعودية وهى كالتالى:

قدر جرام الذهب عيار 24 بنحو 216.54 ريال سعودي.

قدر جرام الذهب عيار 22 بنحو 198.49 ريال سعودي.

قدر جرام الذهب عيار 21 بنحو 189.47 ريال سعودي.

قدر جرام الذهب عيار 18 بنحو 162.40 ريال سعودي.

قدر جرام الذهب عيار 14 بنحو 126.31 ريال سعودي.

قدرت أوقية الذهب بنحو 6738.75 ريال سعودي.

قدر جنيه الذهب وزن 8 جرامات عيار 21 بنحو 1818.90 ريال سعودي.

قدر جنيه الذهب عيار 22 بنحو 1905.52 ريال سعودي.

قدر جنيه الذهب عيار 24 بنحو 2078.74 ريال سعودي.

قدر أونصة الذهب عيار 24 بنحو 17840 ريال سعودي.

اقرأ المزيد

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية