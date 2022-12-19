الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الاستعلام عن الرقم التأميني وبيانات المؤمن عليه 2023

الرقم التأميني
الرقم التأميني

​​​الاستعلام عن الرقم التأميني وبيانات المؤمن عليه 2023.. يبحث العديد من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية، عن طريقة الاستعلام عن الرقم التأميني وبيانات المؤمن عليه، عبر محركات البحث المختلفة، حيث لكل مواطن رقمًا تأمينيًا واحدًا فقط، وفق الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ويستمر معه حتى استحقاق المعاش.

ويعد الرقم التأمينى هو النواه الرئيسية لنظام المعلومات حيث يتم تخصيص رقم للفرد محور نظام التأمين الاجتماعي  بطريقة تسلسلية وانشاء سجل يشمل الى جانب بيانات الرقم التأمينى بيانات الاسم ثلاثيًا وإسم الأم ومحافظة الميلاد ومركز الميلاد.

عن الرقم التأميني وبيانات المؤمن عليه 2023

نظرًا لعمليات البحث المتكررة عن​​​ الاستعلام عن الرقم التأميني وبيانات المؤمن عليه، بمحافظات الجمهورية، يستعرض «الدستور» ضمن سلسلته الخدمية التي يقدمها لقرائه على مدار الساعة، التفاصيل والمعلومات الكاملة عن الرقم التأميني وطرق الاستعلام عنه إلكترونيًا.

ملاحظات يجب اتباعها عند​​​ الاستعلام عن الرقم التأميني وبيانات المؤمن عليه

  • يمكن للشخص المؤمن عليه أن يستعلم عن الرقم التأميني من خلال الموقع الإلكتروني أو من خلال الاتصال بالخط الساخن 16217.
  • في حالة عدم استدلال الشخص المؤمن عليه عن الرقم التأميني عليه أن يتقدم إلى أقرب مكتب تأمينات، ويكون معه أصل شهادة الميلاد المميكنة للاطلاع، وكذلك صورة ضوئية للتسجيل من خلالها.
  • يستعلم الموظف المختص عن الرقم التأميني من خلال قاعدة المعلومات بالحاسب.
  • ​في حالة إذا كان للمؤمن عليه رقم تأميني سبق تسجيله فسيتمّ إبلاغه به.​
  • في حالة عدم وجود رقم تأميني مسجل يتم تسجيل رقم تأميني وإبلاغ المؤمن عليه به​.​

رابط الاستعلام عن الرقم التأميني وبيانات المؤمن عليه بالرقم القومي

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خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني وبيانات المؤمن عليه إلكترونيًا 

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة القومية للتأمينات من خلال الضغط هنـا

اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني​ بالرقم القومي.

الضغط على ​​بدء الخدمة.

يتم إدخال البيانات الشخصية وهي بيانات الرقم القومي للمستعلم, والاسم الأول للأم.

يتم النقر على أيقونة أنا لست روبوت.

يتم الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأميني.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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