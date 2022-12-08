الخميس 08 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالخطوات والرابط.. كيفية الاستعلام عن الرقم التأميني

الرقم التأميني
الرقم التأميني

يكثف البحث عن الرقم التأميني من قبل آلاف المواطنين، وهذه لأهميته فالرقم التأميني يعتبر النواة الأساسية التي يتشكل على أساسها نظم المعلومات، ولكل فرد رقم تأميني واحد يضم مجموعة من البيانات المهمة الخاصة به، يسجل إلى جانب الرقم مجموعة من البيانات المهمة والتي تتمثل في الاسم ثلاثيًا، اسم الأم، المحافظة، المركز.

كيفية الاستعلام عن الرقم التأميني 

وفي وقت سابق أتاحت هيئة التأمينات الاجتماعية للشخص المؤمن عليه أن يستعلم عن كافة المعلومات عن طريق خدمة الخط الساخن عبر الرقم التالي: 16217 الأمر الذي يسهل الوقت والجهد.

الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي

الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي، من الخدمات المقدمة من قبل هيئة التأمينات الاجتماعية، في إطار خطة الدولة لرقمنة العديد من الخدمات دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب التأمينات الاجتماعية، وذلك لتخفيف الضغط على المنشآت الاجتماعية، حيث يستطيع المؤمن عليه الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بمدة الاشتراك وغيرها من الخدمات الأخرى.

رابط الاستعلام عن الرقم التأميني 

رابط الاستعلام عن الرقم التأميني من هنــــــا

رابط الاستعلام عن الرقم التأميني وبيانات المؤمن عليه بالرقم القومي

رابط الاستعلام عن الرقم التأميني وأبرز خدمات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

رابط الاستعلام عن الرقم التأميني 2022 لأصحاب المعاشات بالرقم القومي

خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي

  1. تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص. بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
  2. الذهاب إلى خدمة ” الاستفسار عن الرقم التأميني بالرقم القومي” الظاهرة في الشاشة الرئيسية.
  3. لمواصلة العملية بنجاح ينبغي الضغط على بدء الخدمة.
  4. كتابة كافة البيانات الشخصية المطلوبة في الخانة الخاصة بها والتي تتمثل في الرقم القومي، اسم الأم.
  5. الضغط على “أنا لست روبوتًا”.
  6. وأخيرًا يتم الضغط على “إرسال” لتأكيد العملية، لتظهر على الفور كافة البيانات المتعلقة بالرقم التأميني.

تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

وللحصول على معلومات التأمين للشخص المؤمن عليه يجب اتباع الخطوات التالية:

  • الذهاب على خدمة ” الاستفسار عن الرقم التأميني بالرقم القومي” الظاهرة في الشاشة الرئيسية.
  • لمواصلة العملية بنجاح ينبغي الضغط على بدء الخدمة.
  • كتابة كافة البيانات الشخصية المطلوبة في الخانة الخاصة بها والتي تتمثل في الرقم القومي، اسم الأم.
  • الضغط على “أنا لست روبوتًا”.
  • وأخيرًا يتم الضغط على “إرسال” لتأكيد العملية، لتظهر على الفور كافة البيانات المتعلقة بالرقم التأميني.
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