آخر أخبار المعاشات الآن.. يبدأ صرف المعاشات لما يزيد عن 10 ملايين و700 ألف مواطن بداية يناير المقبل، بالتزامن مع صرف الزيادات الجديدة لأصحاب المعاشات بعد صرف علاوة استثنائية تم تطبيقها بداية من نوفمبر الماضي قيمتها 300 جنيه لمواجهة الغلاء.

ويعرض “الدستور” في التقرير التالي آخر أخبار المعاشات الآن وحقيقة زيادتها يناير 2023.

صرف معاشات شهر يناير 2023

يبدأ أصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم في الأول من يناير وهو النظام المتبع وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر برقم 148 لسنة 2019 والذى دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أول يناير 2020.

ويبدأ أصحاب المعاشات أقل من 1000 جنيه في الصرف خلال يومي 1-2 يناير .

ولأصحاب المعاشات أكثر من 1000 جنيه وحتى 2000 جنيه يتم الصرف يومي 3- 4 يناير .

ولأصحاب المعاشات أكثر من 2000 جنيه: يتم الصرف يومي 5- 6 يناير.

ويتم تحديد جدول صرف المعاشات شهريًا حتى لا يحدث تكدس أمام منافذ صرف المعاشات تؤثر سلبًا على أصحابها، ويتم صرف المعاشات عن طريق مكاتب البريد في مختلف أنحاء محافظات الجمهورية، و البنوك، و ماكينات الصراف الآلى ATM.

حقيقة زيادة المعاشات

وارتفعت عمليات بحث المواطنين عن حقيقة زيادة المعاشات وهو ما أوضحه رئيس هيئة التأمينات الاجتماعي اللواء جمال عوض، عن رفع الحد الأدنى للمعاش المنتهي خدمته ليصبح الحد الأدنى للمعاشات 1105 جنيهًا، والحد الأقصى 8720 جنيهًا وتبدأ «التأمينات» في تطبيق قرار زيادة المعاشات اعتباراً من أول يناير 2023.

كما سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 1700 جنيه بدلاً من 1400 جنيه و رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 10900 جنيه بدلاً من 9400 جنيه بداية من يناير، وذلك لتحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم، تطبيقاً لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين.

واتجهت الدولة لزيادة المعاشات في نوفمبر الماضي ليزيد معاش أصحاب المعاشات 1000 جنيه لتصبح 1130 حنيهًا.وزيادة 2000 جنيه لتصبح 2260 جنيهًا، والحاصلين على 3000 جنيه لتصبح 3390 جنيهًا، والحاصلين على 4000 جنيه؛ لتصبح 4520 جنيهًا.