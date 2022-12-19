ننشر لكم كيفية التقديم والشروط المطلوبة لبرنامج زمالة بحوث التراث والحفظ والإدارة، حيث أعلنت لجنة اليونسكو عن فتح باب التقدم لبرنامج زمالة بحوث التراث والحفظ والإدارة.

ويقدم موقع “الدستور" تفاصيل البرنامج وهي كالتالي:

في إطار التعاون الاستراتيجي بين اليونسكو والهيئة الملكية للعلا لحماية وتطوير وتعزيز AIUla في مجال اختصاص اليونسكو والمساهمة في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، اليونسكو ومعهد Kingdoms، الأداة الرئيسية من الهيئة الملكية للعلا لبحوث التراث والحفاظ عليه، ستجمع 5 زملاء في مجالات بحوث التراث والحفظ والإدارة لبرنامج زمالة مدته 10 أشهر.

وبهدف تحسين المعرفة العلمية حول بحوث التراث وحفظه وتعزيز قدرة إدارة التراث العالمي، بما في ذلك ما يتعلق بالتأهل لحالات الطوارئ والاستجابة لها، يوفر هذا البرنامج فرصًا تعليمية إضافية لخبراء التراث والمهنيين ذوي المهارات العالية، من خلال الجمع بين تدريب ميداني في معهد الممالك، مع خبرة عملية في البرامج والأنشطة المتعلقة بالثقافة / التراث لليونسكو.

مدة الزمالة برنامج زمالة بحوث التراث والحفظ و الإدارة

يستمر البرنامج لمدة 10 أشهر ويقام على مرحلتين:

المرحلة 1: زمالة لمدة 4 أشهر في معهد Kingdoms في المملكة العربية السعودية.

المرحلة 2 : تدريب مدته 6 أشهر في أحد مراكز العمل التالية التابعة لليونسكو: باريس المقرات الرئيسية (ولا سيما مركز التراث العالمي ، أو وحدة التأهب والاستجابة للطوارئ في قطاع الثقافة) ، مكاتب اليونسكو الميدانية في القاهرة، عمان، البندقية.

يتم توفير شروط مرجعية لعرض التنسيب لمرحلتي التخصيص في الملحق الأول من دليل التطبيق.

المتطلبات العامة لبرنامج زمالة بحوث التراث والحفظ والإدارة

بالنسبة للإصدار الأول من البرنامج، فإن مواطني الدول الأعضاء الـ 19 التالية مدعوون للتقديم:

“الجزائر ، البحرين ، مصر ، العراق ، الأردن ، الكويت ، لبنان ، ليبيا ، موريتانيا ، المغرب ، عمان ، فلسطين ، قطر ، المملكة العربية السعودية ، السودان ، الجمهورية العربية السورية ، تونس ، الإمارات العربية المتحدة ، اليمن”

يجب على المتقدمين تلبية المتطلبات العامة التالية:

يتراوح السن بين 25 و 40 عامًا عند التقديم.

الحصول على درجة جامعية (درجة الماجستير أو ما يعادلها) في مجال: “الثقافة، إدارة التراث، الهندسة المعمارية، التخطيط / التنمية الحضرية، علم الآثار، الحفظ، إدارة المتاحف، السياسات الثقافية، العلاقات الدولية، العلوم الاجتماعية والإنسانية أو مجال ذي صلة”.

قد يتم قبول شهادة جامعية من المستوى الأول بالإضافة إلى سنتين إضافيتين من الخبرة المؤهلة بدلاً من الحصول على درجة جامعية متقدمة.

معرفة ممتازة باللغة الإنجليزية (شفهيًا وكتابيًا) ومعرفة عملية باللغة العربية ويفضل معرفة اللغة الفرنسية.

كيفية التقديم لبرنامج زمالة بحوث التراث والحفظ والإدارة

يجب تقديم الطلبات، مع جميع المستندات المطلوبة عن طريق البريد الإلكتروني إلى [email protected] بحلول منتصف الليل (بتوقيت وسط أوروبا) في 5 يناير 2023 .

لن يُنظر للطلبات غير المستوفية أو التي تجاوزت الموعد النهائي للتقديم.

المستندات المطلوبة للتطبيق

سيرة ذاتية. نسخ مصدقة من الدبلومات. نموذج طلب مكتمل باللغة الإنجليزية (صفحة واحدة كحد أقصى). خطاب تحفيزي مكتوب باللغة الإنجليزية (صفحة واحدة كحد أقصى). نموذج اقتراح * مكتمل باللغة الإنجليزية (بحد أقصى 3 صفحات). نسخة من جواز السفر مع تاريخ انتهاء صلاحيته بعد يوليو 2023.

يرجى ملاحظة، أنه يجب إرفاق المستندات بلغة أخرى غير الإنجليزية بترجمة إنجليزية موثقة ويجب أن تكون جميع المستندات المقدمة واضحة وأصلية وصالحة.

يرجى العثور على نموذج الطلب واستمارة الاقتراح في الملحق الثاني والمرفق الثالث من دليل الطلب.

عملية الاختيار

يتم تقييم الطلبات واختيارها من قبل اليونسكو والهيئة الملكية لمحافظة العلا.

ستتم دعوة المرشحين المختارين لإجراء المقابلات.

سيتم تحديد الاختيار النهائي بالاشتراك بين اليونسكو والهيئة الملكية لمحافظة العلا ، مع الأخذ في الاعتبار الالتزام المشترك بين اليونسكو والهيئة السعودية لضمان المساواة بين الجنسين والتنوع الثقافي.

التسهيلات المقدمة خلال الزمالة

سيتم تزويد الزملاء بتذاكر سفر ؛ رواتب التأمين الطبي والتسهيلات الأخرى والدعم خلال فترة الزمالة. يرجى التحقق أدناه لمعرفة استحقاقات الزملاء في المرحلتين.