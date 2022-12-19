الإثنين 19 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التعليم العالى: اليونسكو تعلن عن فتح باب التقدم لبرنامج زمالة فى بحوث التراث والحفظ والإدارة

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، دور منظمة اليونسكو فى الاهتمام بالتراث العالمى والحفاظ عليه، من خلال تأهيل الكوادر العلمية في مجال التراث وحفظه وإدارته.

جاء ذلك فى تقرير حول إعلان منظمة اليونسكو عن فتح باب التقدم  للنسخة الأولى من برنامج زمالات العلا، التابع لمعهد اليونسكو / الممالك: بالمملكة العربية السعودية.

وأشار د. أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو إلى أن الهدف من البرنامج هو تحسين المعرفة العلمية فى مجالات بحوث التراث وحفظه، وتعزيز قدرة إدارة التراث العالمي، بما في ذلك ما يتعلق بالتأهب لحالات الطوارئ والاستجابة لها، حيث يوفر هذا البرنامج فرصاً تعليمية إضافية لخبراء التراث والمهنيين ذوي المهارات العالية، من خلال الجمع بين التدريب الميداني في معهد الممالك، وخبرة عملية في البرامج والأنشطة المتعلقة بالثقافة والتراث باليونسكو.

وأوضح د.أشرف العزازى أن مدة الزمالة في البرنامج تصل إلى 10 أشهر، وتقام على مرحلتين:

(الأولي) زمالة لمدة 4 أشهر في معهد Kingdoms  بالمملكة العربية السعودية، و(الثانية) تدريب مدته 6 شهور في أحد مراكز العمل التابعة لليونسكو.

ويشترط في التقدم  للبرنامج أن تكون سن المتقدم تتراوح بين 25 و40 عامًا عند التقديم، وأن يكون حاصلاً علي درجة جامعية (الماجستير أو ما يعادلها) في مجال: الثقافة، إدارة التراث، الهندسة المعمارية، التخطيط / التنمية الحضرية، علم الآثار، الحفظ، إدارة المتاحف، السياسات الثقافية، العلاقات الدولية، العلوم الاجتماعية والإنسانية، أو مجال ذو صلة، بالإضافة إلى اتقان اللغة الإنجليزية (شفهيًا وكتابيًا) ومعرفة عملية باللغة العربية، ويفضل أن تكون لديه معرفة باللغة الفرنسية.

وعلي من يرغب في التقدم في هذا البرنامج إرسال الأوراق والمستندات المطلوبة علي البريد الإلكتروني التالي قبل موعد غايته 5 يناير 2023.

 [email protected]

وللمزيد من المعلومات عن هذا البرنامج والحصول علي استمارة التقدم يرجي الدخول علي الرابط الإلكتروني التالي:

https://www.unesco.org/en/fellowships/alula

 

الاستجابة الاجتماعية البرام البحث العلمي الثقافه والتراث التنمية الحضرية الهندسة المعمارية

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