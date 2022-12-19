الإثنين 19 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

"الداخلية" تُداهم أوكار تجارة المخدرات ببحيرة المنزلة والسحر والجمال (فيديو)

ارشيفية
ارشيفية

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، حملاتها المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

واستهدف قطاع الأمن العام، عددًا من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة "بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية" والسحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية".

وأسفرت الحملة عن ضبط 100 متهم، وبحوزتهم "30 قطعة سلاح ناري – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 45 قطعة سلاح أبيض)، و53  قضية اتجار بالمواد المخدرة وتنفيذ 5971 حكمًا قضائيًا متنوعًا وضبط 180 قضية متنوعة.

الداخلية حملات أعمال البلطجة الخارجين عن القانون الأسلحة النارية جرائم الفساد

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وائل لطفي

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