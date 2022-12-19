بنكا مصر والقاهرة وشركتا مصر القابضة وأليانز للتأمين تطلق صندوق مصر للاستثمار العقارى

◄ الصندوق يبرم صفقة مع طلعت مصطفى لشراء وحدات تجارية بالرحاب ومدينتي بقيمة 360 مليون جنيه

أطلق بنك مصر بالشراكة مع كلٍ من بنك القاهرة، وشركتي مصر القابضة للتأمين، وأليانز للتأمين، صندوق استثمار عقاريًا تحت مسمى "صندوق استثمار مصر العقاري1"؛ يستهدف الاستثمار في الأصول التجارية ذات العائد الدوري، مما يتيح آلية للراغبين في الاستثمار العقاري وتحقيق عوائد جيدة، وتوزيع المخاطر على عدة عقارات مملوكة للصندوق.

حضر حفل إطلاق "صندوق استثمار مصر العقاري1"، الأستاذ / محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والأستاذ / طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، والأستاذ / باسل الحيني رئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين، والأستاذ / أيمن حجازى رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذى لمجموعة شركات أليانز مصر، والأستاذ / هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، والأستاذ / أشرف سلمان مستشار الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى.

قال الأستاذ/ محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن صندوق استثمار مصر العقاري 1، يأتي ضمن سلسلة من صناديق الاستثمار العقاري التي يعتزم البنك إطلاقها خلال الفترة المقبلة، وتتولى شركته التابعة مصر لإدارة صناديق الاستثمار إدارة أصولها وتحقيق عوائد مرتفعة للمساهمين.

من جانبه قال الأستاذ/ عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت على تأسيس "صندوق استثمار مصر العقاري 1" برأسمال مستهدف 500 مليون جنيه، وتم الاكتتاب في الإصدار الأول للصندوق بقيمة 360 مليون جنيه من خلال مؤسسات مالية محلية وأجنبية، ووزعت المساهمات بين بنك مصر، وبنك القاهرة، وشركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة بواقع 100 مليون جنيه لكل منهم، وشركة أليانز للتأمين بقيمة 60 مليون جنيه.

في السياق ذاته أكد الأستاذ/ هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أهمية إطلاق صندوق للاستثمار العقاري لتحقيق عوائد مجزية للمساهمين، في ظل ما أثبتته الدراسات أن الاستثمار العقاري يعد الأعلى عائدا مقارنةً بالأوعية الادخارية الأخرى، كما يسهم الصندوق في توفير سيولة للمطورين للتوسع في المشروعات القائمة وتطوير مشروعات جديدة.

نجح الصندوق في إبرام أولى صفقاته بشراء أصول تجارية من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة، بمشروعي الرحاب ومدينتي، واللذين يتميزان بقوة شرائية عالية ومعدل نمو مستمر، بما يتماشى مع مستهدفات الصندوق في تحقيق عوائد دورية مرتفعة للمساهمين.

ووقع الاختيار على شراء أصول بمشروعي الرحاب ومدينتي، عقب دراسة أجرتها شركة مصر لإدارة صناديق الاستثمار (مدير الصندوق) تضمنت كل الجوانب التجارية والمالية وخلافه من خلال فريق عمل محترف متخصص في الاستثمار العقاري، وتتنوع الأصول التجارية بين تجارة التجزئة، والمطاعم، ومحلات الملابس والاكسسوارات، وتجارة الأجهزة الإلكترونية والسلع المعمرة، وتتولى مجموعة طلعت مصطفى دور المطور العقاري ومدير الأصول العقارية.

ويتكون مجلس إدارة شركة صندوق استثمار مصر العقاري 1 من أربعة أعضاء برئاسة الدكتور/ خالد حجازي عميد كلية نيوجيزة للأعمال، وعضوية كل من: المهندس/ عصام ناصف رئيس مجلس إدارة شركة المستقبل، والمهندس/ عبدالناصر طه رئيس مجلس إدارة شركة أرابيلد، والدكتورة/ سوزان حمدي رئيس قطاع الشمول المالي ببنك مصر.

ويتكون مجلس إدارة شركة مصر لإدارة صناديق الاستثمار (مدير الصندوق) من أربعة أعضاء برئاسة الدكتورة/ سوزان حمدي وعضوية كل من: المهندس /الشريف وهدان (العضو المنتدب للشركة)، والأستاذ/ أشرف طلبة مدير إدارة المخاطر ببنك مصر، والأستاذ/ مهند عدلي العضو المنتدب لشركة سبينس.

وتعد مجموعة طلعت مصطفى، واحدة من كبرى المؤسسات المتكاملة القليلة فى مصر والشرق الأوسط . فقد نجحت خلال أكثر من خمسة عقود في إطلاق وتأسيس مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات قائمة بذاتها، فضلا عن الفنادق والمنتجعات السياحية العالمية.

وتصدرت مـجـمـوعـة طلعت مصطفى القطاع العقاري المصري حسب تصنيف مؤسسة فوربس باعتبارها أكبر شركة عقارية مدرجة في البورصة المصرية بإجمالي أصول 7.5 مليار دولار، ومحفظة من الأراضي تبلغ مساحتها 74 مليون متر مربع. وأدرجتها فوربس أيضاً في قائمة أقوى 50 شركة مصرية. كما أدرجت هشام طلعت مصطفى في قائمتها لأقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط.