الإثنين 19 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 وموعد بدء تحريرها

استمارة الثانوية
استمارة الثانوية العامة

ننشر لكم خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 وموعد بدء تحريرها، حيث يبدأ طلاب الثانوية العامة 2022 في تسجيل استمارة دخول الامتحانات التي تبدأ في يونيو من العام المقبل، بعد أن حددت وزارة التربية والتعليم موعد ملئها بعد تسديد الرسوم الخاصة بها.

ويعرض “الدستور” في التقرير التالي رابط استمارة الصف الثالث الثانوي والأوراق المطلوبة لدخول الامتحان..

رابط تسجيل استمارة 3 ثانوي عام 

يستطيع طلاب 3 ثانوي عام تسجيل استمارة الامتحانات عن طريق الرابط الذي خصصته وزارة التربية والتعليم لذلك أو الدخول عبر الرابط التالي والذي سيتيح تسجيل استمارة 3 ثانوي عام في الوقت الذي حددته وزارة التربية والتعليم هنا، ثم الضغط على «تسجيل الدخول»، وتسجيل بيانات الطالب، ثم تحميل الصورة الشخصية للطالب، وحفظ بيانات الطالب.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2023

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 وتفاصيل ورقة الامتحان

ونوهت وزارة التربية والتعليم إلى أنه لكى يتمكن طلاب الثانوية العامة من ملء استمارة الامتحانات وطباعتها ينبغى أن يكون لديه البريد الإلكترونى المدرسي الخاص به، وإذا لم يكن لدى الطالب بريد إلكترونى، يمكن الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكترونى المدرسى.

موعد بدأ تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم موعد بدء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 في 26 ديسمبر الجاري، وبحسب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإنّه يجب على الطلاب طباعة استمارة الثانوية العامة  عقب الانتهاء من تسجيل البيانات بها، ليتم تقديمها إلى المدرسة بعد ذلك.

وقبل كتابة استمارة الصف الثالث الثانوي جيب على الطلاب أن يقوموا بتسديد 210 جنيه رسوم تسجيلها في مكاتب البريد وذلك حسب توجيهات وزارة التربية والتعليم لمديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات، قبل بدء التسجيل، مع ضرورة الحفاظ على إيصال السداد.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم الاوراق المطلوبة لاستمارة الثانوية العامة 2023 ومنها: 

أولًا: 4 صور شخصية واضحة بخلفية بيضاء مدون عليها اسم الطالب بالكمبيوتر.

ثانيًا: صورة من بطاقة الرقم القومي لطالب الثانوية العامة.

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مصادر لـ«الدستور» تكشف الأسئلة المقالية لامتحانات الثانوية العامة 2023

ثالثًا: صورة من بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب.

رابعًا: صورة من إيصال سداد المصروفات الدراسية.

خامسًا: أصل إيصال سداد قيمة تأمين التابلت بالبريد و صورتين منه.

سادسًا: أصل إيصال سداد رسوم دخول الامتحان و صورتين ضوئيتين منه.

سابعًا: أصل شهادة ميلاد طالب 3 ثانوي عام.

ثامنًا:  طابعان لصندوق دعم وتمويل المشروعات فئة 10 جنيهات.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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