البرازيل تحافظ على صدارة التصنيف المرتقب لـ «فيفا».. والأرجنتين ثانيًا وقفزة رائعة للمغرب

أسدل الستار، مساء أمس الأحد، على منافسات كأس العالم 2022، التي أقيمت بقطر، والتي سيترتب على إثرها تغييرات في مراكز المنتخبات في التصنيف المقبل الذي سيصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أواخر الشهر الجاري.

ويستعرض «الدستور» ملامح التصنيف الشهري للمنتخبات والتي سيُصدر أواخر ديسمبر الحالي.

رغم الخروج المبكر، من مونديال 2022، حافظ منتخب البرازيل، على صدارته للتصنيف، برصيد (1840.77) نقطة.

وتقدم منتخب الأرجنتين، المتوج بكأس العالم 2022، مركزًا واحدًا، ليحتل المركز الثاني في التصنيف، برصيد (1838.43 نقطة)، بزيادة قدرها 64.55 نقطة عن تصنيف أكتوبر الماضي.

وتقدم منتخب فرنسا، مركزًا واحدًا ليحتل المركز الثالث، برصيد 1823.46 نقطة، بزيادة قدرها 63.68 نقطة عن تصنيف أكتوبر.

وتراجع منتخب بلجيكا، مركزين في التصنيف المرتقب لشهر ديسمبر، ليحتل المركز الرابع، برصيد 1781.30، بعد أن كان يحتل من قبل المركز الثاني في تصنيف أكتوبر، برصيد 1816.71 نقطة.

وحافظ المنتخب الإنجليزي، على موقعه في المركز الخامس، بزيادة قدرها 45.60 نقطة، عن التصنيف الماضي، ليرتفع رصيده إلى 1774.07 نقطة.

وارتقى منتخب هولندا، مركزين، ليحتل المركز السادس برصيد 1740.89 نقطة.

وتقدم المنتخب الكرواتي (صاحب المركز الثالث في المونديال)، خمسة مراكز، دفعة واحدة، ليحتل المركز السابع برصيد 1727.63 نقطة، بزيادة قدرها 81.99 نقطة عن التصنيف السابق.

المنتخب الإسباني، تراجع ثلاثة مراكز، ليحتل المركز العاشر في التصنيف المقبل، بعد خروجه من الدور ربع النهائي للمونديال.

أما المنتخب الألماني، فتراجع هو الآخر، ثلاثة مراكز، ليحل في المركز الرابع عشر في التصنيف، بعد أن خروجه المبكر من دور المجموعات لكأس العالم.

قفزة هائلة للمغرب والكاميرون.. وتراجع طفيف للسنغال ومصر

قفز المنتخب المغربي، قفزة هائلة في التصنيف المرتقب لـ «فيفا» عن شهر ديسمبر الحالي، بعد أدائه الرائع في كأس العالم 2022، وحصوله على المركز الرابع في البطولة.

وارتقى منتخب «أسود الأطلس»، 11 مركزًا دفعة واحدة، ليحتل المركز الحادي عشر «عالميًا»، والأول إفريقيًا، برصيد 1672.38 نقطة، بعد أن كان في المركز الثاني والعشرين في تصنيف أكتوبر برصيد 1563.5 نقطة.

وتراجع المنتخب السنغالي، مركزًا واحدًا في التصنيف المرتقب، ليحتل المركز التاسع عشر عالميًا، والثاني «قاريًا».

وتقدم المنتخب التونسي، تقدمًا طفيفًا، حيث ارتقى مركزًا واحدًا، ليحتل المركز التاسع والعشرين عالميًا، والثالث «قاريًا».

وتقدم المنتخب الكاميروني، عشرة مراكز دفعة واحدة، رغم خروجه المبكر من مونديال 2022، ليحتل المركز الثالث والثلاثين «عالميًا»، والرابع «قاريًا».

وتراجعت نيجيريا، ثلاثة مراكز، ليحتل المركز الخامس والثلاثين «عالميًا»، والخامس «قاريًا».

كما تراجع المنتخب الجزائري، مركزًا واحدًا، ليحتل المركز الثامن والثلاثين «عالميًا»، والسادس «قاريًا».

وتراجع منتخب مصر، مركزًا واحدًا، ليحتل المركز الأربعين «عالميًا»، والسابع على الصعيد الإفريقي، لكنه حصل على زيادة في رصيده قدرها 3.90 نقطة (بعد فوزه على وديًا على بلجيكا)، ليرتفع رصيده إلى 1490.34 نقطة.

وارتقى منتخب غانا، ثلاثة مراكز، ليحتل المركز الثامن والخمسين «عالميًا»، والحادي عشر «قاريًا».

ترتيب المنتخبات العالمية

1- البرازيل (1840.77 نقطة)

2- الأرجنتين (1838.43 نقطة)

3- فرنسا (1823.46 نقطة)

4- بلجيكا (1781.30 نقطة)

5- إنجلترا (1774.07 نقطة)

6- هولندا (1740.89 نقطة)

7- كرواتيا (1727.63 نقطة)

8- إيطاليا (1723.55 نقطة)

9- البرتغال (1702.54 نقطة)

10- إسبانيا (1693.43 نقطة)

ترتيب المنتخبات الإفريقية

1- المغرب (الـ 11 عالميًا)

2- السنغال (الـ 19 عالميًا)

3- تونس (الـ 29 عالميًا)

4- الكاميرون (الـ 33 عالميًا)

5- نيجيريا (الـ 35 عالميًا)

6- الجزائر (الـ 38 عالميًا)

7- مصر (الـ 40 عالميًا)

8- مالي (الـ 45 عالميًا)

9- كوت ديفوار (الـ 47 عالميًا)

10- بوركينا فاسو (الـ 50 عالميًا)

11- غانا (الـ 58 عالميًا)

12- جنوب إفريقيا (الـ 67 عالميًا)

13- الرأس الأخضر (الـ 72 عالميًا)

14- الكونغو الديمقراطية (الـ 73 عالميًا)

15- الجابون (الـ 79 عالميًا)

ترتيب المنتخبات الآسيوية

1- اليابان (الـ 20 عالميًا)

2- إيران (الـ 24 عالميًا)

3- كوريا الجنوبية (الـ 25 عالميًا)

4- أستراليا (الـ 27 عالميًا)

5- السعودية (الـ 48 عالميًا)

6- قطر (الـ 60 عالميًا)

7- العراق (الـ 68 عالميًا)

8- الإمارات (الـ 70 عالميًا)

9- عُمان (الـ 75 عالميًا)

10- أوزبكستان (الـ 77 عالميًا)

