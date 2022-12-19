الإثنين 19 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مبادئ الحماية المدنية والإطفاء والإخلاء في ندوة بجامعة مطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الإثنين الموافق التاسع عشر من ديسمبر ٢٠٢٢، إن الجامعة نظمت ندوة توعوية للطلاب، بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية، حاضر فيها العميد محمد باسم مصطفى مدير إدارة الحماية المدنية بمطروح.

وأوضح الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، أن الندوة جاءت في إطار التعاون المثمر بين الجامعة وإدارة الحماية المدنية للتعريف بالدور الحيوي والهام للحماية المدنية في المجتمع وكيفية مواجهتها للكوارث والحرائق، متمنيًا للجميع دوام الأمن والسلامة.

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وقام العميد محمد باسم مصطفى مدير إدارة الحماية المدنية بمطروح بتعريف الطلاب بمفهوم الحماية المدنية، وتوعيتهم بكيفية التعامل مع الحرائق، والتعريف بمفهوم المفرقعات والتعامل معها، وكيفية الإبلاغ في حالة وجود حريق، وكذلك استعمال طفاية الحريق وضرورة وجودها في المنزل.

كما قام مدير إدارة الحماية المدنية بمطروح بتوعية الطلاب بكيفية إخلاء المبنى في حالة وجود حريق أو انهيار واللجوء إلى الأماكن الآمنة للحفاظ على حياتهم، مؤكدًا على أهمية جهاز الإطفاء وكيفية التدريب على تشغيله، مضيفًا أنه يعتبر جهاز إسعاف أولي من أجل الوقاية من الحرائق سواء في المنازل أو السيارات أثناء اندلاع الحوادث السريعة، كما تم التعريف بكيفية استخدام وسيلة الإطفاء المناسبة في المكان المناسب.

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وتناولت محاور الندوة التعريف دور الحماية المدنية فى التعامل مع المفرقعات، دور الحماية المدنية في الإطفاء، دورها في عمليات الإنقاذ، مع سرد أهم إحتياطات الأمن والسلامة في المؤسسات والمنازل، وكيفية التعامل مع بعض الحوادث الطارئة، وكذلك شرح تركيب جهاز الإطفاء وطرق استخدامه.

وفي نهاية الندوة دار حورًا مفتوحًا للرد على أسئلة واستفسارات الطلاب، وكذلك تعريف الطلاب عمليًا بكيفية استخدام جهاز الإطفاء في الوقاية من الحرائق، بالإضافة لتوزيع عدد من الملصقات التوعوية والإرشادية على الطلاب.

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ادارة الحماية المدنية بمطروح جامعة مطروح توعية الطلاب مطروح الحماية المدنية

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