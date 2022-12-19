محافظ مطروح: إدراج 52 مشروع جديد في الخطة الاستثمارية الجديدة لقطاع الكهرباء

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح حرص المحافظة على توفير مزيد من الخدمات والبنية التحتية للتيسير على المواطنين بجميع المناطق، وذلك وفق الإمكانيات والموارد المتاحة بالخطة الاستثمارية للمحافظة.

وأوضح محافظ مطروح أنه فيما يخص مشروعات قطاع الكهرباء بالخطة الاستثمارية الجديدة 2022/2023 تم إدراج عدد 52 مشروع جديد لمد وتدعيم شبكات كهرباء منها إحلال وتجديد شبكات الكهرباء وتحويلها من هوائي إلى أرضى وشراء مهمات إنارة بمراكز مدن المحافظة بتكلفة بلغت 177،566 مليون جنيه.

وكان قد أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في بيان صادر أمس الأحد، حرص المحافظة على توفير مزيد من الخدمات والبنية التحتية للتيسير على المواطنين بجميع المناطق ، وذلك وفق الإمكانيات والموارد المتاحة بالخطة الاستثمارية للمحافظة مشيرا الى انه تم خلال عامين بالخطة الاستثمارية 2020-2021 / 2021-2022 وجارى الخطة الاستثمارية 2022 / 2023 رصف العديد من الطرق والمحاور بجميع مدن المحافظة.

وأوضح أنه فى مدينة مرسى مطروح تم رصف ش التجارى وشوارع متفرعة 3000م و رصف ورفع كفاءة طرق ك5 ك 7 أمام المرور غرب طريق مطروح اسكندرية 2كم و شارع البريد بعلم الروم 750م و رفع كفاءة شوارع الريفية أمام فرق الامن 1250 معمل ارصفة وبلدورات لبعض الشوارع وتطوير شارع 15 ورصف ورفع كفاءة منطقة العمدة فرج الى مد رسة الصنايع وتفرعاتة وارصفة وبلدورات وصرف امطار بعدد 39 شارع بطول 37كم وبمتوسط عرض 8م ورصف ورفع كفاءة منطقة العسكر بشارع سعد زغلول وتفرعاته بعدد 16 شارع بطول 14 كم وبمتوسط عرض 8م ورصف ورفع كفاءة شارع عزاز بعدد 9 شوارع بطول 7كم وعرض 7م ورصف ورفع كفاءة شارع مدخل عزبة السلام مرورا بشارع المقابر بطول 1.8 كم .