«كانوا رايحين كليتهم».. مصرع طالبين صدمتهما سيارة نقل بالإسكندرية

تسببت سيارة نقل في مصرع طالبين بالفرقة الأولى من كلية التربية الرياضية أبو قير جامعة الإسكندرية بنين، أثناء سيرهما بشارع 16 المتفرع من شارع 25 في منطقة طوسون شرق الإسكندرية، أثناء تواجدهما على دراجة نارية يقودها أحدهما في الاتجاه إلى محاضرات بكليتهما، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.



تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد بوقوع حادث في شارع 25 بمنطقة طوسون، وعلى الفور انتقلت القوات الأمنية لموقع البلاغ.



وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل مُحملة بالدقيق بالدراجة النارية التي كان يقودها أحدهما خلال توجههما إلى كلية التربية الرياضية في منطقة أبو قير، ما أسفر عن وفاة الشابين، وتم استدعاء سيارة الإسعاف لموقع البلاغ، وجار تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي قررت سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح الدفن بعد انتهاء الإجراءات القانونية، بعد تشريح الجثامين بمشرحة كوم الدكة.