التموين: تطوير 494 مجمعا استهلاكيا خلال 2022 بـ260 مليون جنيه

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاثنين، تقريرًا عن حصاد عام 2022، عن تطوير المجمعات الاستهلاكية فقد تم تطوير 494 مجمعا استهلاكيا خلال عام 2022 وتكلفة تطويرهم 260 مليون جنيه ليصبح إجمالي ما تم تطويره خلال آخر 3 سنوات ( 2020: 2022 ) عدد 574 مجمعا استهلاكيا بتكلفة تقدر بـ335.386 مليون جنيه.

كان قد وقع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية برتوكول تعاون بين كل من الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة (إيكاتيرا تي إيجيبت) Ekaterra Tea Egyp، في مجال تطوير وتنمية قطاع تجارة التجزئة ولا سيما تطوير بعض منافذ البيع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ورفع كفاءتها البيعية والتخزينية.

وشدد المصيلحي على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين القطاعين العام والخاص وضرورة استفادة الشركات التابعة للوزارة من الخبرات والكفاءات المتوفرة لدى شركات القطاع الخاص والمتخصصة في مجال تجارة التجزئة، ولا سيما أن هذا البرتوكول تم توقيعه مع إحدى الشركات الرائدة في مجالها في السوق المصري بما لديها من خبرات في مجال البيع وتحديدًا في تطوير أساليب العرض والتخزين والبيع، متبعة في ذلك استراتيجيات تتوافق مع السياسات العامة في هذا الشأن.

كما أشار المصيلحي إلى أن تطوير بعض منافذ مشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية يأتي في إطار المسئولية المجتمعية لهذه الشركات.

ومن جهته، قال اللواء أحمد حسنين، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنه بموجب توقيع هذا البرتوكول سيتم تحديد مجموعة من المجمعات الاستهلاكية، وبعض فروع مشروع جمعيتي، وكذلك بعض فروع التجزئة التابعة لشركتي الجملة والتي سيشملها التطوير بالتعاون مع شركة ايكتيرا تي ايجيبت وفق نموذج مُعد خصيصًا لتطوير فروع التجزئة ولا سيما مهارات البيع والعرض وأساليب التخزين الحديثة، وكذلك تدريب بعض العاملين في فروع المجمعات الاستهلاكية ومشروع جميعتي وأمناء المخازن من خلال اتباع استراتيجيات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

إعداده خصيصًا لصالح منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية تم إعداده وفق أحدث الأساليب والمواصفات العالمية في مجال علم تجارة التجزئة والجملة وسيشمل علي سبيل المثال وليس الحصر:

- عمل تصميمات المنافذ البيعية وتوضيح طرق تنسيق المعروضات.

- رسم خريطة سير داخل المنافذ تتفق مع أساليب العرض الحديثة.

- توضيح طرق التخزين السليم داخل المخازن، وعمل تصميم قياسي لطرق التخزين.

- تطوير الاداء التجاري ومهارات العرض للعاملين بالمنافذ

- توضيح كيفية التعامل واهمية التعامل مع بعض المنتجات السلعية.

- تنمية مهارات العناصر البشرية المستفيدة من هذا التطوير والتدريب في مجال فنون البيع وخدمة العملاء والتفاوض وتنسيق المعروضات.