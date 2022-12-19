أسطورة «ويجز».. حلم شاب بسيط أصبح رمزًا فى كأس العالم «فيديو»

أصبح مغني الراب الشهير ويجز من أشهر الأسماء خلال الساعات الماضية، خاصة بعد تقديمه أغنية «عز العرب» عبر القناة الرسمية للفيفا على يوتيوب، وغنائه في حفل غنائي بين شوطي مباراة نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا أمس الأحد، والتي انتهت بتتويج الأرجنتين بكأس العالم، وخلال النقاط التالية نرصد من هو ويجز وكيف أصبح أسطورة الشباب.

من هو مغني الراب ويجز

- أصبح مطرب الراب «ويجز» من أكثر الأسماء المتداولة مؤخرًا

- ارتبط تريند ويجز خلال الأيام الأخيرة بكأس العالم

- قدم ويجز أغنية وكليب «عز العرب» لقناة FIFA

- تم الاتفاق مع ويجز للغناء بنهائي كأس العالم

- تضاربت الأخبار حول الغناء في الحفل الختامي أو الحفلات الهامشية

- دخلت نقابة الموسيقيين في التريند وصدرت أخبار متضاربة

- أكدت النقابة عدم وجود تصريح لويجز بالغناء

- بعد الهجوم على النقابة أكدت مساندتها لحلم الشاب ممثل مصر

- لاقى ويجز أكبر حملة دعم من قبل الشباب العربي

- أكد عاصم تاج، مدير أعمال ويجز موقف ويجز من حفل الختام

- قال "إن ويجز بشحمه ولحمه هيقدم الأغنية في الاستاد وبحضور الجماهير"

- ويجز هو الوحيد الذي سيقدم أغنية كاملة بين الفنانين المشاركين

- يشارك ويجز في الاستراحة بين الشوطين وليس الحفل الأول

- لم يعلق ويجز بكلمة واحدة على كل ما أثير حوله

- استلهم الكثير من الشباب الأمل من حكاية ويجز

- استعاد الكثير من الشباب كلمات ويجز في بدايته وثقته في نفسه

- ويجز قبل 4 سنوات لم يكن يحظى بشهرة على الإطلاق

- أصبح خلال فترة قصيرة الشاب الأشهر في سن 24 سنة

- اسمه الحقيقي أحمد علي واشتهر بـ"ويجز"

- من مواليد منطقة الورديان بمدينة الإسكندرية

- البداية مع "ويجز" كانت من خلال تراك "بطلوا فيك" بالتعاون مع "هشام رابتور".

- وكان ثان تراك له ثم تراك "باربيكيو"

- يميل نجم الراب «ويجز» إلى الفن الذي يعبر عن حال الشباب في هذا العصر

- السبب الرئيسي وراء شهرته هو تراك "تي إن تي"

- غني بالكثير من الأساليب منها الراب إلى التراب وحتى اتجاهه للـ آر& بي أو المهرجانات.

- تعاون ويجز مع الكثير من الفنانين والمطربين سواء كان راب أو مهرجانات

- أشهر من تعاون معهم ويجز "الفاعوري" و"السينابتك" و"بو كلثوم" و"أبيوسف"

- تعاون أيضًا مع "سادات" في أغنية "خربان" الذي أعطاه دفعة كبيرة

- بداية "ويجز" كانت من خلال أغنية "بطلوا فيك"

- أول نجاحاته كان أغنية "TNT" التي طرحت عام 2018

- شارك في مسلسل «بيمبو» للمخرج عمرو سلامة، والذي يعد أول تجربة تمثيلية له، في 2021

- وضعته مجلة فوربس الشرق الأوسط ضمن قائمتها لمشاهير نجوم الموسيقى العرب 2021

- ضمته مجلة "جي كيو" الأمريكية ضمن قائمتها الـ21 موسيقيا شابا الأكثر إثارة على كوكب الأرض في 2021 ممثلاً عن منطقة الشرق الأوسط.

- ويجز هو المصري الأول والعربي الذي سيغني في بطولة كأس العالم بأغنيته "عز العرب" كاملة التي طرحها مؤخرًا.

- حققت أغنية عز العرب منذ طرحها أكثر من ٢ مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية "يوتيوب" للفيفا