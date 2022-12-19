حبس خادمة استعانت بصديقتها لسرقة مشغولات ذهبية من شقة بعين شمس

قررت جهات التحقيق بالقاهرة حبس خادمة وصديقتها بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بعين شمس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واعترفت السيدتان أمام جهات التحقيق بارتكاب الواقعة، وأقرت إحداهما بأنه نظرًا لسابقة ترددها على المجني عليها لتنظيف سكنها، وعلمها باحتفاظها بمشغولات ذهبية داخل الشقة سكنها، اختمرت في ذهنها فكرة سرقتها وفى سبيل ذلك قامت بمغافلتها والتحصل على مفاتيح الشقة من داخل حقيبتها الخاصة واستعانت بأخرى في رصد تحركات المجني عليها، وتوجهت لمحل سكن المجني عليها، وقامت بالدلوف للشقة واستولت على المشغولات الذهبية ولاذت بالفرار.

وبمواجهة المتهمة الثانية بما جاء بأقوال الأخرى أيدتها وأضافت باقتصار دورها على رصد تحركات المجني عليها أثناء ارتكاب الأخرى للواقعة، وبإرشادهما تم ضبط بعض المسروقات لدى عميلهما سيئ النية صاحب محل فضة - مقيم بدائرة القسم.

تم بإرشاد إحداهما ضبط باقي المسروقات المستولى عليها بمسكنها، باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهمتان والمضبوطات واتهمتهما بالسرقة.