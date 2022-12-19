تحرير 150 محضرا للمزارعين بكفر الدوار لعدم توريد 64 طن أرز

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة الحاسب مجدي الخضر، بالاشتراك مع مباحث التموين، وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية، بتنفيذ حملة تموينية على الأسواق بمدينة حوش عيسى.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لمحافظة البحيرة لتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري، وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وأسفرت تلك الحملة التي شارك فيها العقيد حسام البدري رئيس مباحث التموين بالبحيرة عن تحرير 15 محضرًا للمزارعين الذين لم يقوموا بتوريد كمية وقدرها 64 طن أرز شعير محلي موسم 2022، وذلك بدائرة مركز شرطة كفر الدوار.

كما تم ضبط كمية قدرها 140 لتر زيوت طعام بدون أي بيانات، وضبط كمية من أسماك ماكريل بواقع 40 كيلو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و ضبط أحد محلات الجزارة يقوم بعرض لحوم من ذبيح خارج المجزر الحكومي.

جاء ذلك بناءا على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وتحت إشراف أشرف عبد الحميد وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة.

كما أسفرت حملة تموينية مكبرة عن ضبط 31 ألف علبة عصائر منتهية الصلاحية بمصنع عصير قبل إعاده تدويرهم وعرضها بالأسواق مره أخرى، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، وجاري تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما أسفرت حملة تموينية عن تحرير 25 محضرًا ضد أصحاب حيازات زراعية لم يقوموا بتوريد كميات الأرز المستحقة عليهم، وذلك بكمية قدرها 49 طن أرز، وذلك بعد تحرير إنذارات لهم بسرعة توريد تلك الكميات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.