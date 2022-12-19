رابط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2022 وأوراق التقديم المطلوبة

يكثر البحث عن رابط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2022 بعد أن سعت وزارة التموين إلى زيادة عدد المستفيدين لبعض الفئات من الدعم التمويني الذي تقدمه الدولة لأصحاب البطاقات التموينية من أجل مواكبة الغلاء الذي تتعرض له الأسواق نتيجة التداعيات الاقتصادية المؤثرة على العالم وكذلك الاقتصاد المصري.

من هذا المنطلق أتاحت وزارة التموين إضافة المواليد للبطاقات التموينية 2022 منذ أيام مضت وأوضحت شروط إضافة المواليد والأوراق المطلوبة وسهلت على المواطنين إضافة أبنائهم من خلال الإنترنت.

رابط اضافة المواليد على بطاقة التموين 2022

في التقرير التالي نوضح لكم رابط اضافة المواليد على بطاقة التموين 2022 وخطوات إضافة المواليد والفئات المتاح لها إضافة مواليدها وشروط الإضافة كذلك.

يمكن للراغبين في إضافة أبنائهم إلى بطاقة التموين الدخول على رابط بوابة مصر الرقمية والدخول على خدمات التموين وهو الموجود في الرابط التالي: هنا.

اختيار خانة إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا

- تسجيل الدخول برقم الهاتف وكلمة السر

- كتابة اسم الابن أو الابنة المراد إضافته، ويجب أن يكون الاسم رباعيًا.

- كتابة الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة حتى تتم إضافة مواليد جدد لبطاقة التموين

- كتابة صلة القرابة (ابن) أو(ابنة) ثم اختيار الصفة (ضم أبناء)

- الضغط على كلمة إضافة.

الفئات المستهدفة لإضافة المواليد إلى بطاقة التموين 2022

وأوضحت وزارة التموين خلال خبر اتاحتها لإضافة المواليد الفئات المتاح لها هذه الإضافة كي تتمكن من الاستفادة من الدعم التمويني المقدم من الدولة وهم

* أصحاب معاش تكافل وكرامة

* المستفيدين بكارت الخدمات المتكاملة

*أصحاب معاش التضامن الاجتماعي

*أبناء الشهداء وزوجة الشهيد

* أبناء الأسر البديلة



شروط إضافة المواليد على بطاقات التموين 2022

وذكرت وزارة التموين عدة شروط كي يتم قبول المواليد الجدد الذين يتم اضافتهم إلى بطاقة التموين 2022 وهي:

* أقصى عدد لبطاقة التموين هو 4 أفراد شاملين الزوج والزوجة

* يمكن للفرد إضافة فرد آخر في البطاقة التموينية شرط أن تكون من الأسرة الأولى بالرعاية، وأن تكون البطاقة مسجلًا بها 3 أفراد فقط.

* يكون المعاش منخفضًا إلى 2500 جنيه



الاوراق المطلوبة من أجل إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين 2022

لمن تنطبق عليه الحالات السابق ذكرها ويرغب في إضافة المواليد لبطاقته التموينية تجهيز الأوراق التالية من أجل التقديم

1- صورة البطاقة الشخصية للأرملة أو المطلقة على أن تكون البطاقة سارية.

2- صورة بطاقة التموين.

3- صورة البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.

4- رقم تليفون مسجل باسم رب الأسرة على البطاقة التموينية.

5- صورة شهادة وفاة كمبيوتر للزوج - بالنسبة للأرملة.

6- صورة قسيمة طلاق كمبيوتر حديثة - بالنسبة للمطلقة.

7- برنت تأميني مختوم بختم شعار الجمهورية لا تزيد قيمته عن 1500 جنيه للأرملة والمطلقة.

8- أصل استعلام عن تكافل وكرامة مختوم بختم وحدة الشئون الاجتماعية - بالنسبة لأصحاب معاش تكافل وكرامة.

9- صورة كارنيه الخدمات المتكاملة - بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.