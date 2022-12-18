بحلول 2027.. تفاصيل مخطط اليابان وصناعة الرقائق المتطورة

تسعى اليابان خلال هذه الفترة، إلى العودة لصناعة الرقائق المتطورة، في محاولة جماعية لاستعادة مكانة اليابان من الدرجة الأولى لصناعة الرقائق بحلول 2027.

وحسب تقرير عبر صحيفة آسيا تايمز الاسيوية، تمثل شركة IBM-Rapidus اليابانية، أفضل فرصة لليابان للعودة إلى صناعة الرقائق المتطورة، حيث تسعى الشركة لاطلاق عملية نانومتر2 في حملة لاستعادة الدرجة الأولى.

وقالت الصحيفة إنه كان أسبوعًا كبيرًا لأشباه الموصلات اليابانية، وهو الأسبوع الذي يمكن أن يعيد البلاد في النهاية إلى طليعة صناعة التكنولوجيا الحاسمة.

وأفادت الصحيفة إلى أن كان هناك إعلان عن "شراكة تطوير مشتركة" بين IBM وRapidus ، وهو مشروع جديد تم إنشاؤه لتوفير خدمات مسبك الدوائر المتكاملة المتقدمة في اليابان.

ثم كان معرض Semicon Japan التجاري، حيث كانت تقنية إنتاج أشباه الموصلات الهائلة في البلاد معروضة بالكامل.

كما تهدف شراكة IBM-Rapidus ، التي تم الإعلان عنها في 12 ديسمبر ، إلى تسويق تقنية عملية 2 نانومتر من شركة IBM بحلول عام 2027 في اليابان، ومن شأن ذلك أن يقطع شوطًا طويلاً نحو اللحاق بركب TSMC و Samsung و Intel في قدرة إنتاج شرائح المنطق المتقدمة.

ويجمع Rapidus جهود Kioxia (Toshiba سابقًا)، المنتج الرائد لذاكرة فلاش NAND ؛ سوني ، أكبر منتج لحساسات الصور في العالم ؛ تويوتا ومجموعة دينسو لصناعة أشباه الموصلات التابعة لها ؛ NTT ، شركة الاتصالات الرائدة في اليابان ؛ NEC ، أكبر صانع لمعدات الاتصالات ؛ سوفتبانك. و Mitsubishi UFJ ، أكبر بنك في اليابان. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول Rapidus والسياسة ومركز البحث والتطوير وراءه هنا.

كما أعلنت شركة IBM عن تقنيتها 2nm في مايو 2021 ، مدعية في ذلك الوقت أنها كانت الأولى من نوعها في العالم، لكن شركة TSMC تقوم بالفعل ببناء فاب بسكويت الويفر 2 نانومتر في تايوان والذي يُقال أنه من المقرر أن يبدأ الإنتاج في عام 2025، ومع ذلك ، فإن فجوة لمدة عامين فقط من شأنها أن تعيد اليابان إلى لعبة الرقائق المتطورة. تعمل IBM أيضًا مع Intel.

تعاون دولي طال انتظاره

قال أتسويوشي كويكي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Rapidus: "هذا تعاون دولي طال انتظاره ، وهو أمر ضروري حقًا لليابان للعب دور حيوي مرة أخرى في سلسلة توريد أشباه الموصلات".

وأضاف كويكي في بيانه: “هو في جزء منه تمرين في التواضع”، مشيرا إلى أن اليابان هي بالفعل منتج رئيسي للسيارات ، والطاقة ، والإلكترونيات الضوئية وأشباه موصلات الذاكرة.

لكنها في الواقع تخلفت كثيرًا في السباق لتقليص تقنية معالجة الرقائق المنطقية. تصنع الشركات اليابانية الكثير من المعدات المستخدمة لإنتاج دوائر متكاملة عند 7 نانومتر وأقل ، ولكن ليس للاستخدام في اليابان.

لوضع هذا في المنظور الصحيح ، أخرجت اليابان شركة إنتل من تجارة شرائح الذاكرة وسيطرت على سوق أشباه الموصلات العالمية لفترة وجيزة في التسعينيات. ولكن سرعان ما عادت إنتل لقيادة الصناعة من خلال معالجاتها الدقيقة ، وهي قصة رواها الرئيس التنفيذي السابق لشركة إنتل آندي جروف في كتابه "Only the Paranoid Survive".