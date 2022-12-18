الأحد 18 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2023 علمي وأدبي

جريدة الدستور

أعلنت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول والتي تبدأ في يناير المقبل والتي تستمر لمدة أسبوعين، وقبل بداية امتحانات 2 ثانوي لابد أن يقوم الطالب بملء استمارة الامتحانات قبلها عبر الرابط الرسمي الذي خصصته الوزارة لذلك.

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2023، وخطوات ملء استمارة الامتحانات.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023 أدبي 

  • يوم الخميس 12 يناير امتحان مادة اللغة العربية – الجغرافيا.
  • يوم الأحد 15 يناير امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

جدول امتحان المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي

تفاصيل المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي

  • يوم الثلاثاء 17 يناير امتحان مادة الفلسفة.
  • يوم الأحد 22 يناير امتحاني اللغة الأجنبية الثانية – التاريخ.
  • يوم الثلاثاء 24 يناير امتحان مادة علم النفس والاجتماع.

جدول امتحانات 2 ثانوي 2023 علمي 

  • يوم الخميس 12 يناير اختبار مادتي اللغة العربية – الرياضيات.
  • يوم الأحد 15 يناير امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.
  • يوم الثلاثاء 17 يناير امتحاني مادة الجبر والتفاضل/ حساب المثلثات – مادة الأحياء.
  • يوم الأحد 22 يناير امتحاني اللغة الأجنبية الثانية – الفيزياء.
  • يوم الثلاثاء 24 يناير امتحان مادة الكيمياء.
  • ويعقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول إجازة نصف العام، لتبدأ 28 يناير 2023 وتستمر لمدة أسبوعين ليبدأ الدراسة في 11 فبراير 2023.
  • وتجرى امتحانات الطلاب بشكل إلكتروني بنسبة 85% من الورقة على أن يتم تقييم الامتحانات من خلال لجان إلكترونية فيما تشمل الامتحانات اسئلة مقالية بنسبة 15% يتم تقييمها من قبل المعلمين.

رابط استمارة 2 ثانوي 2023

لابد أن يقوم طلاب 2 ثانوي بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الترم الأول التي تبدأ في يناير المقبل، ويستطيع طلاب الصف الثاني الثانوي ملئ استمارة 2 ثانوي من خلال البوابة التي خصصتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أو من خلال الدخول عبر الرابط التالي: هنا.

وتتيح وزارة التربية والتعليم تسجيل استمارة 2 ثانوي الإلكترونية للتقدم للامتحان للعام الدراسي 2022-2023 م، ولكى تتمكن من ملئ الإستمارة وطباعتها ينبغى أن يكون لديك البريد الإلكترونى المدرسى الخاص بك، إذا لم يكن لديك بريدك الإلكترونى ، يمكنك الحصول عليه من خلال رابط انشاء البريد الإلكترونى المدرسى، ثم الضغط تسجيل الدخول.

ولابد أن يقوم طلاب الصف الثاني الثانوي بملأ استمارة الامتحانات حسب تصريحات  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن استمارة 2 ثانوي  شرط أساسي لدخول امتحانات الفصل الدراسي الأول  والتي يتم اتاحتها للتلاميذ من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، ويقوم التلميذ بتقديم الاستمارة مع الأوراق المطلوبة للمدرسة حتى يتمكن من دخول الامتحانات في الترم الاول  يعتبر الحصول على الحساب المدرسي شرط أساسي من أجل التسجيل في الاستمارة.

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جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023 وشكل الامتحان الجديد

 

الصف الثاني الثانوي 2 ثانوي استمارة الامتحانات الترم الاول وزارة التربية والتعليم امتحانات 2 ثانوي 2023 جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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