جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2023 علمي وأدبي

أعلنت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول والتي تبدأ في يناير المقبل والتي تستمر لمدة أسبوعين، وقبل بداية امتحانات 2 ثانوي لابد أن يقوم الطالب بملء استمارة الامتحانات قبلها عبر الرابط الرسمي الذي خصصته الوزارة لذلك.

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2023، وخطوات ملء استمارة الامتحانات.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023 أدبي

يوم الخميس 12 يناير امتحان مادة اللغة العربية – الجغرافيا.

يوم الأحد 15 يناير امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

يوم الثلاثاء 17 يناير امتحان مادة الفلسفة.

يوم الأحد 22 يناير امتحاني اللغة الأجنبية الثانية – التاريخ.

يوم الثلاثاء 24 يناير امتحان مادة علم النفس والاجتماع.

جدول امتحانات 2 ثانوي 2023 علمي

يوم الخميس 12 يناير اختبار مادتي اللغة العربية – الرياضيات.

يوم الأحد 15 يناير امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

يوم الثلاثاء 17 يناير امتحاني مادة الجبر والتفاضل/ حساب المثلثات – مادة الأحياء.

يوم الأحد 22 يناير امتحاني اللغة الأجنبية الثانية – الفيزياء.

يوم الثلاثاء 24 يناير امتحان مادة الكيمياء.

ويعقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول إجازة نصف العام، لتبدأ 28 يناير 2023 وتستمر لمدة أسبوعين ليبدأ الدراسة في 11 فبراير 2023.

وتجرى امتحانات الطلاب بشكل إلكتروني بنسبة 85% من الورقة على أن يتم تقييم الامتحانات من خلال لجان إلكترونية فيما تشمل الامتحانات اسئلة مقالية بنسبة 15% يتم تقييمها من قبل المعلمين.

رابط استمارة 2 ثانوي 2023

لابد أن يقوم طلاب 2 ثانوي بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الترم الأول التي تبدأ في يناير المقبل، ويستطيع طلاب الصف الثاني الثانوي ملئ استمارة 2 ثانوي من خلال البوابة التي خصصتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أو من خلال الدخول عبر الرابط التالي: هنا.

وتتيح وزارة التربية والتعليم تسجيل استمارة 2 ثانوي الإلكترونية للتقدم للامتحان للعام الدراسي 2022-2023 م، ولكى تتمكن من ملئ الإستمارة وطباعتها ينبغى أن يكون لديك البريد الإلكترونى المدرسى الخاص بك، إذا لم يكن لديك بريدك الإلكترونى ، يمكنك الحصول عليه من خلال رابط انشاء البريد الإلكترونى المدرسى، ثم الضغط تسجيل الدخول.

ولابد أن يقوم طلاب الصف الثاني الثانوي بملأ استمارة الامتحانات حسب تصريحات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن استمارة 2 ثانوي شرط أساسي لدخول امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي يتم اتاحتها للتلاميذ من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، ويقوم التلميذ بتقديم الاستمارة مع الأوراق المطلوبة للمدرسة حتى يتمكن من دخول الامتحانات في الترم الاول يعتبر الحصول على الحساب المدرسي شرط أساسي من أجل التسجيل في الاستمارة.