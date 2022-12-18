انقطاع المياه 5 ساعات عن قرية منقباد مركز أسيوط لعمليات تطهير بالمحطة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن انقطاع المياه عن قرية منقباد مركز أسيوط وذلك لإجراء عمليات تطهير بئر الصرف الصحي الخاص بالمحطة لمدة 5 ساعات، على أن يكون ذلك يوم الأحد الموافق 18 ديسمبر من الساعة 11 مساء إلى فجر يوم الإثنين الساعة 4 صباحًا.

لذا ترجو الشركة من العملاء توفير كافة تدابيرهم من المياه اللازمة لقضاء حوائجهم خلال فترة الانقطاع، وتعلم الشركة أن جميع قنوات التواصل من الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي، أو من أي محمول 01280733990، أو على رقم 01285000125 والواتس01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها أو موقعها الرسمي والمتاح على http://ascww.org/public/

والموبيل أبليكيشن، وبرامج الــCMS لاستقبال الشكاوى الإلكترونية على أتم الاستعداد لتلقى أي شكوى أو أي احتياج لسيارات مياه.

وقال المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إنه سوف يتم إرسال سيارات مياه شرب نقية لسد الاحتياج طوال فترة الانقطاع.