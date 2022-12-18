ليونيل ميسى رجل مباراة الأرجنتين وفرنسا فى نهائى كأس العالم

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم "قطر 2022"، عن الفائز بجائزة رجل مباراة الأرجنتين وفرنسا، في نهائي المسابقة.

وتُوج منتخب الأرجنتين بطلًا لكأس العالم 2022 بقطر للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك بانتصاره المثير على فرنسا بـ 4 ركلات مقابل 2، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بثلاثة أهداف لمثلهما في نهائي المونديال الذي أُقيم على استاد لوسيل.

وفاز ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخبي الأرجنتين وفرنسا، في نهائي بطولة كأس العالم "قطر 2022".

ليونيل ميسي ظفر بالجائزة نتيجة أدائه في مباراة منتخب الأرجنتين ضد فرنسا، التي جمعت المنتخبين، ليحصد أكبر عدد من أصوات الجمهور.

واستطاع ليونيل ميسي تسجيل الهدفين الأول والثالث لمنتخب الأرجنتين من ركلة جزاء في الدقيقة 23، و108.

سجل لمنتخب فرنسا في ركلات الجزاء كيليان مبابي ومواني، فيما سجل لمنتخب الأرجنتين ميسي وديبالا وباراديس ومونتيل.

أحداث اللقاء

منتخب الأرجنتين بدأ المباراة بشكل ضاغط وسط تراجع تام من لاعبي منتخب فرنسا.

وكان دي ماريا قريبًا من تسجيل هدف التقدم لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 16، عندما تلقى تمريرة أرضية من رودريجو دي بول، ليطلق تسديدة ضلت طريق المرمى.

دي ماريا استطاع اختراق دفاعات منتخب فرنسا من الجهة اليسرى، قبل أن يتم دفعه من عثمان ديمبلي في الدقيقة 21، ليشير حكم اللقاء لاحتساب ركلة جزاء.

وتولى ليونيل ميسي تنفيذ الركلة الجزائية بنجاح في الدقيقة 23، مسجلًا الهدف الأول لمنتخب بلاده الأرجنتين.

ضغط الأرجنتين استمر أمام لاعبي منتخب فرنسا الذين كانوا بائسين على أرضية الميدان.

وفي الدقيقة 36، هجمة مرتدة بدأها ليونيل ميسي، لتصل الكرة لـ أليكسيس ماك أليستير، ليمرر الكرة بدوره لـ دي ماريا في الجهة اليسرى، ليضعها في شباك لوريس، مسجلًا الهدف الثاني للأرجنتين.

وأجرى ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا أول تبديلين بإشراك ماركوس تورام وكولو مواني بدلًا من عثمان ديمبلي وأوليفييه جيرو في الدقيقة 41.

لاعبو فرنسا حاولوا فك شفرة دفاعات الأرجنتين بعد التغييرين، لكنهم فشلوا في ذلك، ولم يتحصلوا سوى على إنذار إنزو فيرنانديز بالبطاقة الصفراء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، الذي انتهى بتأخرهم بثنائية.

الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني، كاد جوليان ألفاريز أن يسجل ثالث أهداف الأرجنتين بتسديدة داخل منطقة جزاء فرنسا في الدقيقة 59، لكن هوجو لوريس تصدى لها ببراعة.

وأخرج ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين، ديماريا في الدقيقة 64، ليتم استبداله بزميله ماركوس أكونيا، كما دفع ديشامب بـ كامافينجا وكينجسلي كومان في الدقيقة 71، بدلًا من جريزمان وثيو هيرنانديز.

واخترق كيليان مبابي دفاعات الأرجنتين في الدقيقة 71، لكن تسديدته علت طريق المرمى.

وجاء الهدف الأول لمنتخب فرنسا في الدقيقة 80 من ركلة جزاء عن طريق كيليان مبابي من ركلة جزاء تحصل عليها زميله كولو مواني، لتصبح النتيجة تقدم الأرجنتين بهدفين لهدف.

وفي الدقيقة 82، استطاع مبابي تسجيل الهدف الثاني لفرنسا بتسديدة على الطائر من متابعة لتمريرة ماركوس تورام معادلًا النتيجة.

بعد ذلك، شن منتخب فرنسا هجومًا كاسحًا لتسجيل هدف الانتصار، لكنهم فشلوا في مسعاهم.

وسدد ليويل ميسي في الدقيقة 97 بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها لوريس ببراعة، لينتهي اللقاء بالتعادل، ويتجه للأشواط الإضافية.

الشوطان الإضافيان

وفي الأشواط الإضافية، عادت السيطرة والضغط للأرجنتين، حتى استطاع ليونيل ميسي تسجيل الهدف الثالث لبلاده في الدقيقة 108 من متابعة لتسديدة زميله لوتارو مارتينيز التي تصدى لها هوجو لوريس.

وفي الدقيقة 118، تحصل كيليان مبابي على ركلة جزاء بعد لمس مونتيل الكرة بيده، ليسجلها بنجاح، ذاهبًا بالمباراة لركلات الترجيح التي حسمها التانجو الأرجنتيني بنتيجة 4-2.

