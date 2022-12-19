الإثنين 19 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 19 ديسمبر.. دولار ويورو وإسترلينى وريال ودينار

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

ينشر موقع الدستور الإلكتروني أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 19 ديسمبر 2022 في البنوك المصرية وفقا للوحة التعاملات المالية والتي يتم تحديثها بشكل مستمر وفقا لحركة البيع والشراء والعرض والطلب ومدى احتياج السوق المصري للعملة المراد تحويلها حيث استقرت أسعار التداول لكثير من العملات المالية للدول العربية والأجنبية.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 19 ديسمبر 2022 

يرصد التقرير أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 19 ديسمبر 2022 في البنوك المصرية والتي تشهد تباين بسيط في أسعار التداول يوميا والأسعار كما يلي:-


أسعار العملات في البنك المركزي

سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 24.639 جنيه للشراء و 24.7153 جنيه للبيع.

اليورو الأوروبي قدر بنحو 26.157 جنيه للشراء و 26.247 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني وصل سعره إلى 30.34 جنيه للشراء و 30.44 جنيه للبيع.

الريال السعودي بلغ سعره نحو 6.55 جنيه للشراء و 6.57 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي سُعر ب 80.36 جنيه للشراء و 80.63 جنيه للبيع.

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أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 24.61 جنيه للشراء و 24.66 جنيه للبيع.

اليورو الأوروبي قدر بنحو 26.05 جنيه للشراء و 26.29 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني وصل سعره إلى 29.82 جنيه للشراء و 30.14 جنيه للبيع.

الريال السعودي بلغ سعره نحو 6.54 جنيه للشراء و 6.55 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي سُعر ب 77.42 جنيه للشراء و 80.46 جنيه للبيع.

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‏‏أسعار العملات في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 24.69 جنيه للشراء و 24.69 جنيه للبيع.

اليورو الأوروبي قدر بنحو 26.12 جنيه للشراء و 26.35 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني وصل سعره إلى 29.91 جنيه للشراء و 30.21 جنيه للبيع.

الريال السعودي بلغ سعره نحو 6.56 جنيه للشراء و 6.57 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي سُعر ب 78.38 جنيه للشراء و 80.63 جنيه للبيع.

 

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