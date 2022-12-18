البنك الدولي: 733 مليون شخص بالعالم لا يحصلون على الكهرباء

قال البنك الدولي إن النصف الأول من عام 2022 شهد واحدة من أكبر الصدمات التي شهدها العالم في أسواق الطاقة العالمية مند عقود - حيث زادت أسعار الطاقة زيادة كبيرة، مما أدى إلى تفاقم نقص الطاقة والمخاوف المتعلقة بأمن الطاقة، وزيادة التباطؤ في حصول الجميع على مصادر طاقة حديثة ميسورة التكلفة وموثوقة ومستدامة بحلول عام 2030 (الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة).

أضاف البنك الدولي أنه على الصعيد العالمي، لا يزال هناك 733 مليون شخص لا يحصلون على الكهرباء، وبالأسعار الحالية، سيظل 670 مليون شخص محرومين من الكهرباء في عام 2030 - أي ما يزيد على 10 ملايين شخص عن العدد المتوقع في العام الماضي. وفي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، تراجع مسار التحسينات التي شهدتها الآونة الأخيرة، حيث زياد عدد الأشخاص الذين لا يحصلون على الكهرباء إلى 568 مليون نسمة في عام 2020.

وأشار إلى أن المخاطر التي يتعرض لها السكان الذين لا يحصلون على الكهرباء وعزلتهم أدت إلى دفع البلدان إلي زيادة تركيزها في الحصول على الطاقة بأسعار ميسورة في خططها للتعافي من جائحة كورونا.

في السنوات الخمس الماضية، زاد البنك الدولي جهوده لتوصيل الكهرباء او تحسينها لنحو 77 مليون نسمة، حيث ضاعف تمويله السنوي للحصول على الطاقة ليصل إلى أكثر من مليار دولار في 2019/2022.