الأحد 18 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حب أسطوري وتعويذة الحظ.. أنتونيلا زوجة ميسي كلمة سر الأرجنتين للفوز بالمونديال

ميسي وزوجته أنتونيلا
ميسي وزوجته أنتونيلا

لم تعرف أنتونيلا روكوزو زوجة نجم الأرجنتين ليونيل ميسي أنها عندما قابلت صبيًا صغيرًا كان يحلم بأن يكون لاعب كرة قدم عندما كانت في الخامسة من عمرها، فإنها ستشجع أفضل لاعب على هذا الكوكب في نهائي كأس العالم اليوم، ليحقق حلمه وتكون هي تميمة الحظ للمنتخب الأرجنيتني.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنه لم يكن لدى أنتونيلا أي فكرة عن أنها ستستمر في أن تصبح العقل المدبر وراء ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم، لتتفوق بهدوئها وتواضعها على فيكتوريا زوجة ديفيد بايكهام وجوروجينا رودريجيز صديقة نجم البرتغال كريستيانو رونالدو.

قصة حب أسطورية

وأضافت الصحيفة أنه من المحتمل أن تصبح أشهر امرأة في أمريكا الجنوبية اليوم هي كلمة السر ومؤثرة متعددة الملايين، وصاحبة ملصقات أزياء للأطفال ومحبّة للحيوانات، في حصول زوجها على أغلى بطولة في كأس العالم، عندما تواجه الأرجنتين اليوم فرنسا في النهائي.

وأشارت إلى أن أنتونيلا طبيبة أسنان، ولكن تخلت عن عملها لتكون إلى جانب مهاجم الأرجنتين حيث بدأ رحلته عبر برشلونة والآن باريس سان جيرمان ليصبح أغنى وأفضل لاعب كرة قدم في العالم.

وأوضحت أنه بعد ما يقرب من 30 عامًا من مواجهتها الأولى وجهاً لوجه مع ميسي، تأمل أنتونيلا - والدة أبناء النجم الثلاثة - أن يتمكن اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا من قيادة الأرجنتين للفوز على حاملة اللقب فرنسا اليوم.

وتابعت أنه في حال حصول الأرجنتين على الكأس اليوم، ستكون نهاية مثالية لمسيرة ميسي الأسطورية في كرة القدم، وتضمن له البطولة الوحيدة التي لم يحصل عليها بعد، وتكتب تاريخ جديد لإنجازات أنتونيلا البالغة من العمر 34 عامًا، فهي متواضعة بشكل كبير بعيدة دائمًا عن الأضواء تحب العمل في صمت كما أنها تدعم زوجها في صمت.

وأكدت الصحيفة أن أنتونيلا تحلم بترك ميسي لكرة القدم، حتى تستطيع قضاء وقت ممتع مع زوجها وعائلتها.

وتابعت أن أنتونيلا وميسي التقيا سويًا عام 1933، عندما كان النجم الأرجنتيني يبلغ من العمر 5 أعوام فقط، بينما كانت أنتونيلا في الرابعة من عمرها، وبدأت علاقتهما الرومانسية.

وأضافت أن هذه القصة لا تشبه أي قصة حب أخرى في عالم كرة القدم، فلا يظهر الثنائي في النوادي الليلية أو على وسائل التواصل الاجتماعي، فهي قصة رومانسية مثل تلك التي موجودة في الأساطير.

أنتونيلا ميسى الارجنتين كأس العالم المونديال

رئيس التحرير

وائل لطفي

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