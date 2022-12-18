الأحد 18 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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مراسل «القاهرة الإخبارية»: غلق شارع الشانزليزيه قبل مباراة فرنسا والأرجنتين منعًا للشغب

شارع الشانزليزيه
شارع الشانزليزيه

كشف خالد شقير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من باريس، عن غلق شارع الشانزليزيه قبل مباراة فرنسا أمام الأرجنتين، اليوم الأحد، وذلك لمنع الشغب قبل وبعد مباراة نهائي كأس العالم.

وقال من أمام شارع الشانزليزيه، إن المواطنين الفرنسيين يأملون في فوز فريقهم بنهائي كأس العام اليوم الأحد أمام الأرجنتين، للتتويج باللقب للمرة الثالثة.

وأضاف أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أبدى اهتمامه الكبير بحضور المباراة قبل النهائي، وحضوره اليوم أيضًا، مشيرًا إلى أن جميع الفرنسيين يأملون الحصول على النجمة الثالثة.

وتابع، أنه تم توفير 14 ألف جندي ودركي، لمتابعة الشارع الفرنسي لمنع أي حالات شغب تحدث قبل أو بعد المباراة، لافتًا إلى أن بعض الفرنسيين نظرًا لانتماء ميسي وهو داخل صفوف الأرجنتين، لنادي"باريس سان جيرمان"، يؤكدون أن فرحتهم ليس ببعيدة في كلتا الحالتين حال فوز فرنسا أو الأرجنتين.

القاهرة الإخبارية مراسل غلق شارع الشانزلزيه مباراة فرنسا أمام الأرجنتين لمنع الشغب

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