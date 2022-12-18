فى اليوم العالمى للغة العربية.. حجازى: فعلنا الكثير لإبراز مكانتها

احتفل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، باليوم العالمى للغة العربية.

وقال حجازي، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»: «بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية المتزامن ذكراه اليوم 18 ديسمبر.. دعوني أهنئ المعلمين والطلاب بهذا اليوم العظيم، حيث إن اللغة العربية تُعد ركنًا من أركان التنوع الثقافي للبشرية، وهي إحدى اللغات الأكثر انتشارًا واستخدامًا في العالم، إذ يتكلمها يوميًا ما يزيد على 400 مليون نسمة من سكان العالم».



وقال الوزير فى منشوره: «وإذ نحتفي باليوم العالمي للغة العربية للتأكيد على دورها التاريخي في بناء جسور التواصل بين الثقافات والشعوب، وإسهاماتها المتعددة في المعرفة والعلوم، وتعزيز الهوية، والتنوّع الثقافي، والحوار والسلام العالمي».

واستكمل الوزير: «نود الإشارة إلى بذل وزارة التعليم جهودًا كبيرة لخدمة اللغة العربية وإبراز مكانتها، حيث تواصل العمل على تطوير مناهج اللغة العربية، وزيادة الإثراءات والتطبيقات اللغوية في المناهج الدراسية، وتعزيز مهارات الفهم القرائي للطلبة من خلال القراءة والكتابة، إلى جانب التنظيم والمشاركة في المسابقات والفعاليات الخاصة بالخط العربي واللغة العربية، والحرص على علاج صعوبات تعلم اللغة العربية، لأن صعوبات تعلم اللغة تعتبر أم الصعوبات للمواد الدراسية المختلفة، وكذلك الاهتمام بمواد الهوية القومية واللغة العربية لطلاب المدارس الدولية وكذلك مشكلات الازدواج اللغوي بين العامية والفصحى وتضمين مقياس اختبار المعلمين الجدد مكون اللغة العربية».

اليوم العالمي للغة العربية هو يوم للاحتفال باللغة العربية ويصادف 18 (ديسمبر) من كل عام وتقرر الاحتفال باللغة العربية في هذا التاريخ، لأنه اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3190 في ديسمبر عام 1973، والذي يقر بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة. بعد اقتراح قدمته المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية خلال انعقاد الدورة الـ190 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو.