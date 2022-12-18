الأحد 18 ديسمبر 2022
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البابا فرنسيس: لنطلب من العذراء مريم لمس قلوب من يمكنهم إيقاف حرب أوكرانيا

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

عبر البابا فرنسيس بابا الفاتيكان في تحيّته بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي اليوم عن قلقه بشأن الوضع القائم في ممر لاتشين، وصلّي من أجل وقف الحرب في أوكرانيا.

وقال بابا الفاتيكان في ساحة القديس بطرس: «أيها الإخوة والأخوات يقلقني الوضع القائم في ممر لاتشين في جنوب القوقاز ويساورني القلق بشكل خاص بشأن الظروف الإنسانية غير المستقرة للسكان، وتتعرض لمزيد من التدهور خلال فصل الشتاء. أطلب من جميع المعنيين أن يلتزموا بإيجاد حلول سلمية لما فيه خير الأشخاص. ولنصلِّ أيضًا من أجل السلام لكي يتمَ وقف العنف في البلاد ويتمَّ اتخاذ درب الحوار لتخطّي الأزمة السياسية والاجتماعية التي يعاني منها السكان».

وتابع بابا الفاتيكان: «ولنطلب من العذراء مريم، التي تدعونا الليتورجيا أن نتأمل فيها في هذا الأحد الرابع من زمن المجيء، أن تلمس قلوب الذين يمكنهم إيقاف الحرب في أوكرانيا، ولا ننسينَّ أبدًا ألم هذا الشعب ولاسيما ألم الأطفال والمسنين والمرضى. لنصلِّ، لنصلِّ».

وخلص البابا فرنسيس إلى القول أتمنى لكم جميعًا أحدًا مباركًا ومسيرة مباركة في المرحلة الأخيرة من زمن المجيء. ومن فضلكم لا تنسوا أن تصلّوا من أجلي.

 

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