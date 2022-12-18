إنجاز تاريخي للتحكيم النسائي في قطر.. والفرنسية ستيفاني أول حكمة تدير مباراة بالمونديال

شهد مونديال قطر 2022 حدثا تاريخيا تمثل في الظهور الأول للسيدات في تاريخ كأس العالم، حيث اختار الاتحاد الدولي 3 حكمات ساحة وهن الفرنسية (ستيفاني فرابارات والرواندية سليمة موكانسانجا واليابانية يوشيمي ياماشيتا) و3 حكمات مساعدات هن (البرازيلية نيوزا باك والمكسيكية كاري دياز ميدينا والأمريكية كاثرين نيزبت).

ظهور الحكمات السيدات كان في الدور الأول فقط واقتصر على القيام بدور الحكم الرابع وكانت ستيفاني فرابارات الوحيدة التي قامت بإدارة مباراة ألمانيا وكوستاريكا يوم 1 ديسمبر 2022 وظهرت كحكم رابع في مباراتي المكسيك وبولندا في المجموعة الثالثة يوم 22 نوفمبر والبرتغال مع غانا في المجموعة الثامنة يوم 24 نوفمبر.

وظهرت يوشيمي ياماشيتا كحكم رابع في 6 مباريات بداية بمباراة بلجيكا وكندا في المجموعة السادسة يوم 23 نوفمبر ثم مباراة إنجلترا وأمريكا في المجموعة الثانية يوم 25 نوفمبر ومباراة بلجيكا والمغرب في المجموعة السادسة يوم 27 نوفمبر ومباراة إنجلترا وويلز في المجموعة الثانية يوم 29 نوفمبر ومباراة المغرب وكندا في المجموعة السادسة يوم 1 ديسمبر وأخيرا في مباراة غانا وأورجواى في المجموعة الثامنة يوم 2 ديسمبر.

يوشيمي ياماشيتا

أما الرواندية سليمة موكانسانجا فقد ظهرت حكم رابع في ثلاث مباريات الأولى بين فرنسا واستراليا في المجموعة الرابعة يوم 22 نوفمبر والثانية بين فرنسا وتونس في المجموعة الرابعة يوم 30 نوفمبر والثالثة بين إسبانيا واليابان في المجموعة الخامسة يوم 1 ديسمبر.

سليمة موكانسانجا

ستيفاني فرابارات أشهر الحكمات الثلاث من مواليد 14 ديسمبر عام 1983 في مدينة هربلاي بفرنسا وكانت الثانية من بين 4 أشقاء في عائلة تهتم بالرياضة وحظيت بدعم أسرتها لدخول عالم كرة القدم حيث بدأت كلاعبة وهي في سن العاشرة في نادي إيه إس هيربلاي ثم أدارت أول مباراة للهواة وكان عمرها 13 سنة فقط.

عندما بلغت سن 19 عاما أدارت ستيفاني أول مباراة كحكم ساحة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي للسيدات بين هينين بومونت ولاروش سور يون عام 2003 ثم أصبحت حكما دوليا وعمرها 25 عاما.

في عام 2011 أدارت مباريات كرة القدم للرجال في القسم الثالث بالدوري الفرنسي وفي 2014 كانت أول امرأة يقوم بإدارة مباراة احترافية للرجال في دوري الدرجة الثانية الفرنسي وخلال ما يقارب 6 سنوات أدارت أكثر من 80 مباراة.

في أبريل 2019 أصبحت ستيفاني أول حكمة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي عندما قامت بإدارة مباراة أميان وستراسبورج في الجولة ال34 وكان الحدث تاريخيا لدرجة أن جماهير نادي أميان قامت برفع لافتة كتب عليها "مرحبا بك في ملعب دولا ليكورن السيدة فرابارت، تحيا النساء في كرة القدم".

كانت ستيفاني واحدة من حكام بطولة كأس العالم للسيدات 2015 في فرنسا وفي عام 2019 كانت واحدة من حكام النسخة الثامنة من بطولة كأس العالم للسيدات وفي 14أغسطس 2019 اختارها الاتحاد الأوروبي حكما أساسيا لمباراة ليفربول وتشلسي الإنجليزيين في كأس السوبر الأوروبي.

في 22 أكتوبر 2020 أسند إليها الاتحاد الأوروبي إدارة مباراة ليستر سيتي الإنجليزي وزوريا الأوكراني في بطولة الدوري الأوروبي وفي المباراة الثانية بين غرناطة الإسباني وأومونيا نيقوسيا القبرصي أخرجت 9 بطاقات صفراء.

في السادس من سبتمبر2020 كانت ستيفاني أول حكمة تشارك في إدارة مباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الأوروبية للرجال بين منتخبي إيطاليا وتركيا وكانت أول حكمة رئيسية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بقيادتها مباراة يوفنتوس الإيطالي ودينامو كييف الأوكراني كما كانت أول امرأة تقود مباراة في تصفيات كأس العالم للرجال 2022 بين مباراة هولندا ولاتفيا كما أدارت النهائي التاريخي لكأس فرنسا بين نيس ونانت أمام نحو 80 ألف متفرج.