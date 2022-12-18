غرقت في الديون بسببها.. زملاء قتيلة بورسعيد على يد ابنتها: «هنتكفل بسداد ديونها» (صور)

مازالت قضية داليا سمير مشرفة العمال بمدينة بورفؤاد والمقتولة علي يد أبنتها وصديقها، تحتل مساحة كبيرة من الاهتمام بين المواطنين، حتى أنها باتت القضية الأشهر خلال هذه الفترة، لأن المتهم ابنتها وصديقها التي ضبطهما داخل المنزل.

وحصل «الدستور» على صورًا ضوئية من دفتر تسجيل الجمعيات التي كانت تشارك بها داليا مشرفة العمال بمستشفى الحياة ببورفؤاد، من أجل أبنتها نورهان المتهمة في قتلها، حتى توفر لها مصاريف الكلية وتجهزها للزواج.

وكشفت الصور الضوئية، أن داليا التي قتلت علي يد ابنتها وصديقها بعدما ضبطهما داخل المنزل بمفردها، قد تم دفن جثمانها ولا يزال في رقبتها ديون القاتلة، والتي يجب سدادها حتى شهر 8 المقبل.

زملاء قتيلة بورسعيد

وكشف زملاء القتيلة من العمال البسطاء والممرضات حتى الأطباء، أنهم سيتحملون سداد هذه الديون، لتبرئة ذمة المقتولة، وأشاروا إلى أن مدير المستشفى الدكتور أحمد الجزار أبدى رغبته في تحملها.

وعلق زملاء داليا: «احنا مش قادرين نتخيل ازاي تقتلها وهيا كانت مموته نفسها علشان تسترها وتعلمها، ربنا ينتقم منهم يتمت أخواتها وجابت العار لوالدها وضيعت شباب أمها».