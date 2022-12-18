عامل يقتل زوجته وعشيقها فى الطريق العام بالشرقية

بسبب علاقة غير مشروعة.. تخلص عامل من زوجته وعشيقها في الطريق العام عقب توجيه طعنات نافذة لهم في بندر مركز شرطة ههيا في محافظة الشرقية.



كشفت التحريات الأولية واعتراف شاب فور ضبطه لاتهامه بقتل زوجته وشخص آخر في الطريق العام بدائرة مركز ههيا في محافظة الشرقية، عن أنه قد ارتكب جريمته بسبب شكه في وجود علاقة تجمع بين المجني عليهما.



وأقر المتهم بارتكاب جريمته، لافتًا إلى أنه قد شك في وجود علاقة تجمع بين زوجته والمجني عليه، فتربص بهما واستل سكينًا وأنهى به حياتهما في الطريق العام، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية بمعاونة الأهالي من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في جريمته.



كان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع جريمة قتل لسيدة وشخص آخر في الطريق العام في دائرة مركز شرطة ههيا.



وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية مقتل المجني عليها «سماح. ا»، 37 سنة، ربة منزل، متأثرة بإصابتها بجرح طعني بالصدر من الجهتين اليسرى واليمنى، على يد زوجها «السيد. ع»، 49 سنة، والذي أنهى حياتها بواسطة سلاح أبيض، سكين، وأن المتهم قد قتل كذلك المجني عليه «إمام. ا»، 58 سنة، بعدما أصابه بجرح نافذ في الصدر.



تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى ههيا المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق في مركز شرطة ههيا، التي قررت انتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثتين وبيان سبب وفاتهما.

وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.