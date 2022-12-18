إصابة 18 مواطنا بانقلاب ميكروباص في «صحراوي أسوان»

وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي في محافظة أسوان، صباح اليوم الأحد، أسفر عن إصابة 18 مواطنا، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

البداية بتلقى مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدًا عند الكيلو 90، ما أسفر عن إصابة 18 شخصًا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى إدفو لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.