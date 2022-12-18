الأحد 18 ديسمبر 2022
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قنديل: حياة كريمة تجديد للريف المصرى والذى يضم كتلة غالبة من السكان

عبدالحليم قنديل
عبدالحليم قنديل

قال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، إن مبادرة حياة كريمة، هي تجديد للحياة في الريف المصري والذي يضم كتلة غالبة من السكان.

حياة كريمة تكلفتها تصل إلى تريليون جنيه

وأضاف خلال حواره ببرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامية ريهام السهلي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المبادرة قائمة رغم تغير سعر الصرف، وتوسع الفترة التنفيذية وتصل تكلفتها الإجمالية إلى تريليون جنيه.

وتابع، أن البنى الأساسية في الريف يتم تجديدها، مشيرًا إلى أن التطوير الذاتي هو استفادة من أن الحكومة هي المشتري من خلال إيجاد قناة واضحة ومضمونة لمساعدة القطاعات الناشئة.

وأوضح أن مشروع التصنيع الرقمي في مصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع، والتركيز على طلمبات الضخ قفز بفكرة المكون المحلي إلى 78%، وكذلك قفزة في التصنيع الرقمي واحتياجات الدولة بهذا المنتج سنويًا من 2500 إلى 3000 لنحقق قفزة في الاكتفاء الذاتي.

وأشار إلى أننا نعمل صناعة ونضمن تصريفها ونسرع في معدلات التصنيع فالطلمبة في الطريقة التقليدية للصناعة من الممكن أن تأخذ 38 ساعة، أما الصناعة الرقمية فتأخذ ساعتين. 

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