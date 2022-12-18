الأحد 18 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الدولار اليوم الأحد 18-12-2022 فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار

استقرت أسعار الدولار بمصر اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022، وشغل بال الكثير معرفة سعر الدولار اليوم الأحد 18/ 12/ 2022 في البنوك المصرية عبر جوجل، عقب قرار المجلس التنفيذي بصندوق النقد الدولي، بالموافقة مساء أول أمس الجمعة الموافق 16 ديسمبر 2022، بتمويل مصر بقيمة مبلغ 3 مليارات دولار.

 

سعر الدولار اليوم الأحد 18/ 12/ 2022 في البنوك المصرية

تنشر "الدستور" في هذه السطور سعر الدولار اليوم الأحد 18/ 12/ 2022 في البنوك المصرية.

أسعار الدولار اليوم الأحد

سعر الدولار اليوم الأحد في البنك المركزي المصري
سجل الدولار صباح اليوم الاحد في البنك المركزي عند الشراء 24.65، وللبيع 24.73.

سعر الدولار اليوم الاحد في البنك الأهلي
سجل سعر الدولار صباح اليوم الاحد في البنك الأهلي 24.61 جنيه للشراء، و24.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاحد في بنك مصر
سجل سعر الدولار صباح اليوم الاحد في بنك مصر 24.61 جنيه للشراء، و24.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي Cib
سجل سعر الدولار صباح اليوم الاحد في مصر داخل البنك التجاري الدولي Cib إلى 24.65 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 24.72.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي
سعر الدولار اليوم في مصر داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 24.65 جنيه للشراء، وللبيع وصل إلى 24.68.

سعر الدولار اليوم الاحد في بنك كريدي أجريكول
سجل سعر الدولار اليوم الأحد في بنك كريدي أجريكول إلى 24.62 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 24.72

سعر الدولار اليوم الاحد في بنك قناة السويس
وصل سعر الدولار صباح اليوم الاحد في بنك قناة السويس إلى نحو 24.62 جنيه للشراء، و24.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاحد في بنك الأهلي المتحد
سجل سعر الدولار  في بنك الأهلي المتحد إلى نحو 24.62 جنيه للشراء، و24.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد في البنك الأهلي الكويتي
سجل  سعر الدولار اليوم الأحد في البنك الأهلي الكويتي إلى نحو 24.69 جنيه للشراء، و24.72 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم الأحد في المصرف المتحد
سجل سعر الدولار صباح اليوم الأحد في المصرف المتحد لنحو 24.62 جنيه للشراء، و24.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد في بنك HSBC
سجل سعر الدولار صباح اليوم في بنك إتش إس بي سي إلى 24.62 للشراء وعند البيع وصل إلى 24.72.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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